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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli) (DHA)
26.07.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş

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Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş

Kocaeli'nin Derince ilçesi eski belediye başkanı Ali Haydar Bulut'u sokak ortasında tabancayla bacağından vurarak yaralayan Burhan Ç., saldırıyı Bulut'un selamını almayıp kendisine gülmesi üzerine gerçekleştirdiğini söyledi.

Olay önceki gün Derince Deniz Mahallesi Postane Sokak'ta meydana geldi. Derince Belediyesi eski Başkanı Ali Haydar Bulut, sokakta yürüdüğü sırada bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Sağ bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Bulut, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

KIZ ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri ise kaçan saldırganın Burhan Ç. olduğunu belirledi. Saldırgan, kız arkadaşının evinde yakalanarak gözaltına alındı.

SELAMINI ALMADIĞI İÇİN VURMUŞ

Burhan Ç. polisteki ifadesinde Ali Haydar Bulut’a saldırıyı kendisinin gerçekleştirdiğini itiraf etti. Eski başkan ile aralarında 2015 yılında işletmesinin ruhsatını iptal etmesi nedeniyle husumet oluştuğunu iddia eden Burhan Ç., olay günü tesadüfen gördüğü Bulut'u selamını almadığı ve kendisine gülmesi üzerine vurduğunu söyledi.

Ali Haydar Bulut ise ifadesinde zanlıyı tanımadığını, arkadaşlarıyla sohbet ettikten sonra camiye gitmek için yürümeye başladığını, saldırganın bir anda karşına çıkarak ateş ettiğini söyledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çok sayıda suçtan poliste kaydı bulunan Burhan Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten silahla yaralama' suçundan adliyeye sevk edildi. Burhan Ç.'nin evinde saklandığı kız arkadaşı F.A. ise hakkında 'yardım ve yataklık' suçundan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Eski belediye başkanını selamını almadığı için vurmuş

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