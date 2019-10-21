Eski belediye başkanı hayatını kaybetti
Malatya'nın Akçadağ eski Belediye Başkanlarından İbrahim Koşar hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre; İbrahim Koşar'dan bir süredir haber alamayan il dışında bulunan eşi, durumu yakınlarına bildirdi. Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yapılan ilk kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Koşar'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Koşar'ın cenazesinin yarın Akçadağ ilçe merkezinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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