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    Eski belediye başkan yardımcısı lüks otelde ölü bulundu

    DHA
    04.05.2018 - 18:53 | Son Güncelleme:

    Bursa'nın İnegöl eski Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Şen, Antalya'da tatil yaptığı otelde ölü bulundu.

    ANTALYA’nın Kemer ilçesinde tatil yapan Bursa İnegöl Belediyesi eski başkan yardımcısı Yusuf Şen (55), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

    İnegöl Belediyesi eski başkan yardımcısı Yusuf Şen, önceki gün tatil için geldiği Kemer ilçesi Deniz Caddesi’nde beş yıldızlı bir otele yerleşti. Otel personeli bugün sabah saatlerinde temizlik için Şen’in odasına gitti. Şen’in yatakta hareketsiz yattığını gören temizlik personeli, durumu otel yetkililerine bildirdi.

    OTOPSİ SONRASI BELİRLENECEK

    Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şen’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kemer Cumhuriyet Savcısı Filiz Sarkaya ve polisin incelemesinden sonra Yusuf Şen’in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Evli ve 3 çocuk babası Şen’in tansiyon hastası olduğu kaydedildi.

    Yusuf Şen’in ölüm nedeni, otopsi sonrası belirlenecek.

    Etiketler: belediye başkanı , gündem
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