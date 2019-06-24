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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
24.06.2019 - 12:30, Son Güncelleme:

Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

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Eski başyaver Ali Yazıcı yeniden yargılanacak

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Yargıtayın bozma kararının ardından eski başyaver Ali Yazıcı'nın da aralarında bulunduğu 3 sanık yeniden yargılanacak.

İlk duruşması bugün Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak davada, eski başyaver Ali Yazıcı, eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı ve eski yarbay Hüseyin Yılmaz, mahkemede savunmalarını yapacak.

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada Yargıtayın sanıklar yönünden bozma kararına uyulup uyulmayacağına karar vererek, sanık ve sanık avukatlarından da bununla ilgili beyan alacak.

ESKİ BAŞYAVERİN CEZASI AZ BULUNDU

Eski başyaver Ali Yazıcı'ya "suça yardım"dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bulan Yargıtay 16. Ceza Dairesi, kararı bozarak Yazıcı'nın asli fail olarak cezalandırılmasını istedi.

Ali Yazıcı'nın yanı sıra müebbet hapis cezası alan eski Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı albay Cenk Bahadır Avcı hakkında verilen mahkumiyet kararı da bozuldu.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, beraatine hükmedilen Hüseyin Yılmaz'la ilgili kararı da bozdu. Sanıkla ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen başka bir dava olduğunun hatırlatıldığı kararda, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise davaların birleştirilerek bir bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

HAİNLER İKİ POLİS MEMURUNU ŞEHİT ETMİŞTİ

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te konakladığı otelden ayrılmasından kısa süre sonra helikopterle bölgeye gelen darbeci askerlerce otele 3 helikopterden ateş açılmıştı.

Otel üzerinde bir süre havada kalan helikopterlerden maskeli ve ağır silahlar taşıyan gruplar inmişti. Bölgeye sevk edilen polis ekipleriyle çatışan hainler, polis memuru Nedip Cengiz Eker ve Cumhurbaşkanlığı koruma polisi Mehmet Çetin'i şehit etmişti. 10 kişinin de yaralandığı olaylar sırasında bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerine de ateş açılmıştı.

Sabah saatlerine kadar devam eden çatışmalar sonucunda darbeci hainler, İçmeler mevkisindeki ormanlık alana kaçmıştı. Güvenlik güçlerinin, kaçan hainleri yakalamak için hava ve karadan yürüttüğü operasyonlarda 36'sı yakalanmış, eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise bulunamamıştı. 
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince Özel Kuvvetler, Sualtı Taarruz (SAT) ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) ekiplerinden oluşan suikast timi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmişti. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş, Şükrü Seymen, Taner Berber ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen ceza kararlarını hukuka uygun bulmuştu.

Temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, aralarında Gökhan Şahin Sönmezateş ve Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu FETÖ'nün suikast timine verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yeniden yargılaması yapılacak sanıklardan sözde "yurtta sulh konseyi üyesi" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski başyaveri kurmay albay Ali Yazıcı, geçtiğimiz hafta karara bağlanan Genelkurmay "çatı" davasında "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum olmuştu. Eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın Akıncı Üssü davasında yargılaması devam ederken, tutuklu bulunan Cenk Bahadır Avcı da suikast timi davasında müebbet hapis cezası almıştı. 

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