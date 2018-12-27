Eski başkanlara ziyaret
CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Ekrem İmamoğlu, dün eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanları Bedrettin Dalan ve Nurettin Sözen’i ayrı ayrı ziyaret etti.
Dalan, görüşmede “İstanbul’a hizmet ibadetlerin en güzelidir, ona talip olmak da büyük bir yürek ister. Cesaret ister. Artık İstanbul yapboz tahtası olmaktan kurtulsun. Herkes taşın üzerine taş koysun. Arzu edilen budur” dedi. Dalan, trafik ve gökdelenlerden şikâyet ederek, “Ben de 3-4 gökdelen yaptım ama şehrin her yerine dağıtmadım. Çirkin görüntü oluyor gökdelenler” diye konuştu. Sözen de ziyarette İstanbul’la ilgili projelerin bulunduğu kütüphanesini İmamoğlu’na gezdirdi.
ERDOĞAN’DAN RANDEVU TALEBİ
Cuma günü Ali Müfit Gürtuna ve Kadir Topbaş’la görüşecek olan İmamoğlu eski Büyükşehir Belediyesi Başkanı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan da randevu istediğini söyledi.
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