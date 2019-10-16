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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haber Giriş: 16.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Eski bakan Topuz hayatını kaybetti

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Eski bakan Topuz hayatını kaybetti

TÜRK siyasetine damga vuran isimlerden olan eski bakan ve CHP milletvekili Ali Topuz (87) İstanbul’da yaşamını yitirdi.

Topuz, en son 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili seçilmişti. Topuz, geçen şubatta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören Topuz, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Topuz, 1932 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi, bir süre serbest mimarlık yaptı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Bülent Ecevit’in CHP Genel Sekreterliği döneminde aktif siyasete adım attı. 1966’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. 1973’te milletvekili seçilen Topuz, Ecevit başbakanlığındaki CHP-MSP hükümetinde bakan oldu. 12 Eylül öncesi CHP’de başlayan siyasi hayatı, 12 Eylül sonrası SODEP ve SHP ile devam etti. SHP-CHP birleşmesinin aktörleri arasında yer aldı. 15, 16, 18, 20. dönem İstanbul milletvekili seçilen Topuz, 22 Temmuz 2007 tarihinde yine CHP İstanbul Milletvekili olarak son kez TBMM’de görev yaptı. Topuz, 37. hükümette İmar ve İskân Bakanlığı, 40. hükümette Köyişleri Bakanlığı, 42. hükümette Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerinde bulundu. 

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