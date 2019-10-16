Eski bakan Topuz hayatını kaybetti
TÜRK siyasetine damga vuran isimlerden olan eski bakan ve CHP milletvekili Ali Topuz (87) İstanbul’da yaşamını yitirdi.
Topuz, en son 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili seçilmişti. Topuz, geçen şubatta beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi gören Topuz, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Topuz, 1932 yılında Rize Çayeli’nde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’ni bitirdi, bir süre serbest mimarlık yaptı. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul Belediye Meclis üyesi ve İmar Komisyonu Başkanı olarak görev yaptı. Bülent Ecevit’in CHP Genel Sekreterliği döneminde aktif siyasete adım attı. 1966’da CHP İstanbul İl Başkanlığı’na getirildi. 1973’te milletvekili seçilen Topuz, Ecevit başbakanlığındaki CHP-MSP hükümetinde bakan oldu. 12 Eylül öncesi CHP’de başlayan siyasi hayatı, 12 Eylül sonrası SODEP ve SHP ile devam etti. SHP-CHP birleşmesinin aktörleri arasında yer aldı. 15, 16, 18, 20. dönem İstanbul milletvekili seçilen Topuz, 22 Temmuz 2007 tarihinde yine CHP İstanbul Milletvekili olarak son kez TBMM’de görev yaptı. Topuz, 37. hükümette İmar ve İskân Bakanlığı, 40. hükümette Köyişleri Bakanlığı, 42. hükümette Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığı görevlerinde bulundu.
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