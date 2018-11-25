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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Eski bakan koruması Karlov şüphelisi

Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
Eski bakan koruması Karlov şüphelisi

SUİKASTA kurban giden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Mihaylovna Karlova’nın ifadeleri de iddianamede yer buldu. Karlova, eşinin suikasttan 9 gün önce 10 Aralık’ta, Moskova’dan döndüğünü belirterek, havaalanından iner inmez elçilik mensuplarının o gün düzenlenen kermese katılmalarını yasakladığını anlattı. İddianamede şüpheliler arasında alan Sefa Kurnaz’ın, Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yakın koruması olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı.

Karlov’a ilişkin istihbaratları kendisinden sorumlu FETÖ’nün cemaat abisine aktaran eski MİT’çi Vehbi Kürşat Akalın’ın da suikast sonrası oluşturulan ekipte görev yaptığı ortaya çıktı. Bilgileri, cemaat abisi Hüseyin Kötüce’ye aktaran, FETÖ irtibatı nedeniyle ihraç edilen MİT’in eski Rusya Masası çalışanı olan Vehbi Kürşat Akalın ifadesinde, şunları belirtti:

“MİT’te İstihbarata Karşı Koyma (İKK) bölümünde Rusya masasında çalıştım. Teşkilatta 3 yıl 4 ay kadar çalıştım. Çalıştığım süre içerisinde tamamen Rusya masasında görev yaptım. Yusuf kodlu Hüseyin Kötüce isimli şahısla Rusya savaş uçağının düşürülmesinden sonra sıklıkla görüşmeye başladık. Kötüce görüşmelerde sürekli olarak Rusya Federasyonu elçiliğinin güvenliğinin nasıl olduğunu ve ne şekilde sağlandığını soruyordu. Büyükelçi Andrey Karlov ile ilgili ve şahsın kişiliği ile alakalı bilgiler veriyordum. Büyükelçi saldırısı olduğu zaman da çalıştım, olay sonrasında da bir inceleme yaptık. O inceleme neticesinde de saldırganın çok kısa bir süre içerisinde radikalleştiğini fark ettim. Şahsi görüşüm olarak bu işin içerisinde FETÖ olduğunu ancak bu örgütün işin ne kadar içerisinde olduğunu bilmiyorum. Mevlüt Mert, psikolojik sorunları olan bir şahıs; örgüt tarafından bu sebeple seçilmiş olabileceğini, yine radikalleşme süreci içerisinde ev arkadaşı olan Sercan Başar isimli şahsın büyük etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Eylemin ‘yalnız kurt eylemi’ şeklinde bir eylem olmadığını düşünüyorum.”

BAŞBAKANLIK EKİBİNDE

İddianamede şüpheliler arasında alan Sefa Kurnaz’ın, Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yakın koruması olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı. Kurnaz ifadesinde Mevlüt Mert Altıntaş’ın ev arkadaşı Sercan Başar’ı tanıdığını, olay günü de kendisini arayarak, “bu şahıs senin dönem arkadaşın olan şahıs mı” diye sorduğunu belirtti. Kurnaz, Altıntaş’ı tanımadığını belirtti.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (25.11.2018)
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Mesut Hasan Benli
Mesut Hasan Benli
hbenli@hurriyet.com.tr
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