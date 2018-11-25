Eski bakan koruması Karlov şüphelisi
SUİKASTA kurban giden Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un eşi Marina Mihaylovna Karlova’nın ifadeleri de iddianamede yer buldu. Karlova, eşinin suikasttan 9 gün önce 10 Aralık’ta, Moskova’dan döndüğünü belirterek, havaalanından iner inmez elçilik mensuplarının o gün düzenlenen kermese katılmalarını yasakladığını anlattı. İddianamede şüpheliler arasında alan Sefa Kurnaz’ın, Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yakın koruması olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı.
Karlov’a ilişkin istihbaratları kendisinden sorumlu FETÖ’nün cemaat abisine aktaran eski MİT’çi Vehbi Kürşat Akalın’ın da suikast sonrası oluşturulan ekipte görev yaptığı ortaya çıktı. Bilgileri, cemaat abisi Hüseyin Kötüce’ye aktaran, FETÖ irtibatı nedeniyle ihraç edilen MİT’in eski Rusya Masası çalışanı olan Vehbi Kürşat Akalın ifadesinde, şunları belirtti:
“MİT’te İstihbarata Karşı Koyma (İKK) bölümünde Rusya masasında çalıştım. Teşkilatta 3 yıl 4 ay kadar çalıştım. Çalıştığım süre içerisinde tamamen Rusya masasında görev yaptım. Yusuf kodlu Hüseyin Kötüce isimli şahısla Rusya savaş uçağının düşürülmesinden sonra sıklıkla görüşmeye başladık. Kötüce görüşmelerde sürekli olarak Rusya Federasyonu elçiliğinin güvenliğinin nasıl olduğunu ve ne şekilde sağlandığını soruyordu. Büyükelçi Andrey Karlov ile ilgili ve şahsın kişiliği ile alakalı bilgiler veriyordum. Büyükelçi saldırısı olduğu zaman da çalıştım, olay sonrasında da bir inceleme yaptık. O inceleme neticesinde de saldırganın çok kısa bir süre içerisinde radikalleştiğini fark ettim. Şahsi görüşüm olarak bu işin içerisinde FETÖ olduğunu ancak bu örgütün işin ne kadar içerisinde olduğunu bilmiyorum. Mevlüt Mert, psikolojik sorunları olan bir şahıs; örgüt tarafından bu sebeple seçilmiş olabileceğini, yine radikalleşme süreci içerisinde ev arkadaşı olan Sercan Başar isimli şahsın büyük etkisinin olabileceğini düşünüyorum. Eylemin ‘yalnız kurt eylemi’ şeklinde bir eylem olmadığını düşünüyorum.”
BAŞBAKANLIK EKİBİNDE
İddianamede şüpheliler arasında alan Sefa Kurnaz’ın, Başbakanlıkta Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş’in yakın koruması olarak görev yaptığı bilgisi yer aldı. Kurnaz ifadesinde Mevlüt Mert Altıntaş’ın ev arkadaşı Sercan Başar’ı tanıdığını, olay günü de kendisini arayarak, “bu şahıs senin dönem arkadaşın olan şahıs mı” diye sorduğunu belirtti. Kurnaz, Altıntaş’ı tanımadığını belirtti.
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