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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gökhan CEYLAN-İbrahim KÖRDEMİRCİ/ANKARA, (DHA)
03.06.2019 - 14:10, Son Güncelleme:

Eski bakan Hilmi İşgüzar için TBMM’de tören

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Eski bakan Hilmi İşgüzar için TBMM’de tören

ANKARA’da, 90 yaşında yaşamını yitiren eski Sosyal Güvenlik Bakanı Hilmi İşgüzar için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) cenaze töreni düzenlendi. Törene, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

13, 14 ve 16’ncı dönemde Sinop milletvekilliği ve 42’nci hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Hilmi İşgüzar için TBMM şeref merdivenleri önünde tören düzenlendi. Törene, İşgüzar’ın ailesi ve yakınları ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz katıldı. Kılıçdaroğlu, İşgüzar’ın yakınlarına başsağlığı diledi. Törende İşgüzar’ın özgeçmişi okundu, dua edildi. İşgüzar’ın cenazesi yarın Balıkesir’in Edremit ilçesinde Bekir Efendi Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Eski Mezarlık’ta toprağa verilecek.

HİLMİ İŞGÜZAR KİMDİR?

1929 yılında Yozgat’ta doğan İşgüzar, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Nancy Üniversitesi Milli Orman ve Su Yüksekokullarını bitirdi. Orman Yüksek Mühendisi olan İşgüzar, çeşitli orman bölge müdürlüklerinde yönetici olarak görev aldı. Öğretmenlik ve serbest avukatlık da yapan İşgüzar, Dünya Gazetesi yazarlığının yanısıra şair ve yazarlık yönüyle de biliniyor. 13, 14 ve 16’ncı Dönem Sinop Milletvekili olarak parlamentoda bulunan İşgüzar, 42’nci hükümet döneminde Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. İşgüzar, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Eski bakan Hilmi İşgüzar için TBMM’de tören

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