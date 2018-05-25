Eski Bakan Ercan Vuralhan cinayetinde flaş gelişme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli Yüksel Karababa’nın, “Kasten öldürmek” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Karababa’nın Milli Savunma eski Bakan Ercan Vuralhan’a, 2014’den itibaren değişik zamanlarda 650 bin dolar ve 350 bin TL verdiği belirtildi. Cinayetin işlendiği gün ise borcunu ödeyeceğini söyleyen Vuralhan’ın, Sirkeci’de bir kafede buluştuğu Karababa’dan yeniden para istemesi üzerine Karababa’nın de üzerinde taşıdığı bıçakla Vuralhan’ı boynundan 3 kez bıçakladığı anlatıldı.

Karababa hakkındaki iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Mahkeme, iddianamenin kabul ya da reddine ilişkin kararını önümüzdeki günlerde açıklayacak.