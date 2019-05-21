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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.05.2019 - 01:14, Son Güncelleme:

Eski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi

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Eski AB Bakanı Egemen Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve eşi Beyhan Bağış Darülaceze'de iftar yemeği verdi.

15'incisi düzenlenen iftar programına iş, sanat dünyasından çok sayıda isim ve farklı din temsilcileri katıldı.

İftar öncesi Darülaceze sakinleriyle bol bol sohbet eden Egemen ve Beyhan Bağış çifti, konuklarını Darülaceze girişinde karşıladı. Programda okunan dualarla birlikte oruçlar açıldı.

İftar Program öncesi açıklama yapan Bağış "15 yıldır iftar davetimizi burada yapmayı tercih ediyoruz. Darülaceze anlamlı bir yer burada bizim değerlerimizi burada hatırlamak çok önemli diye düşündük. Eşim bu projeyi çok önemsiyor. Aylardır bunun hazırlıkları ile uğraşıyor. Bu akşam bu etkinlikte buranın sakinleri ile bizim dostlarımızı bir araya getirmiş olacağız " dedi.

Egemen Bağış'ın eşi Beyhan Bağış ise "Bu mekan bizim için çok anlamlı. Bu mütevazi aile iftarımızı biz her sene burada vermeyi tercih ediyoruz. Darülaceze başkanı ve sakinleri bize her sene kucak açıyor, onu için çok mutluyuz ve gururluyuz" diye konuştu.

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