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    Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

    Hürriyet Haber
    05.07.2018 - 21:08 | Son Güncelleme:

    Telefon dolandırıcıları 8 kişinin 400 bin TL'sini dolandırdı. Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon da dolandırıcıların kurbanı oldu. Bir dönem Ergenekon Davası'nda yargılanan ve beraat eden Tolon'u, FETÖ operasyonu bahanesiyle kandırdılar. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

    Sürekli uyarılara rağmen insanlar aynı yöntemlerle dolandırılmaya devam ediyor. Kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, 8 kişiyi toplamda 400 bin TL dolandırdılar.

    TRT haberin haberine göre, dolandırılan isimler arasında eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Hurşit Tolon vardı. Dolandırıcılar Hurşit Tolon'u FETÖ operasyonu bahanesiyle tuzağa düşürdü.

    DOLANDIRICILARA 13 BİN DOLARINI KAPTIRDI 

    Tolon'a ulaşan dolandırıcılar, FETÖ üyelerinin Tolon'un ev telefonuna bağlı internet hattı üzerinden görüşme yaptığını, bankadaki parasının da ABD'deki bir bankaya gönderilmeye çalışıldığını söylediler. Dolandırıcılar, Tolon'u hem bankada hem de ABD'de operasyon yapılacağına inandırdılar. 

    Parmak izi alınması için paraları teslim etmesi söylenen Tolon, polis zannettiği dolandırıcılarla buluştu. Parayı teslim etti ancak operasyon göremeyince dolandırıldığını anladı. Tolon'un dolandırıcılara yaklaşık 13 bin dolar kaptırdığı öğrenildi.

    Eski 1. Ordu Komutanı Hurşit Tolon, dolandırıcıların kurbanı oldu

    DOLANDIRICILARA OPERASYON DÜZENLENDİ

    Konuyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılara operasyon yaptı. Operasyon sonucunda biri Suriye uyruklu 2 kişi yakalandı. 

    İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

     

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    Etiketler: dolandırıcı , komutan , son dakika , haberler
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