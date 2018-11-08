Eşiyle tartıştı, kendini 5. kattan boşluğa bıraktı ve... İnanılmaz kurtuluş!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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HaberlerGündem HaberleriEşiyle tartıştı, kendini 5. kattan boşluğa bıraktı ve... İnanılmaz kurtuluş!
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DHA
08.11.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

Eşiyle tartıştı, kendini 5. kattan boşluğa bıraktı ve... İnanılmaz kurtuluş!

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Eşiyle tartıştı, kendini 5. kattan boşluğa bıraktı ve... İnanılmaz kurtuluş!

ÇORUM’da eve geç geldiği gerekçesiyle eşi Uğurcan B. (32) ile tartışıp 6 katlı apartmanın 5’inci katındaki evinin penceresinden atlayan Semra B. (36), bina önündeki kanepenin üzerine düştü. Bacakları ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan Semra B. hastanede tedaviye alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan Uğurcan B. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, Ulukavak Mahallesi’nde 6 katlı apartmanda 30 Ekim Salı gecesi meydana geldi. Semra B., iddiaya göre, eve geç saatte geldiği gerekçesiyle özel sektörde çalışan Uğurcan B. ile tartışmaya başladı. Çiftin tartışması, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Semra B., oturduğu evin yatak odası penceresini açarak atlamak istedi. Eşinin müdahalesine rağmen Semra B., 5’inci kattan kendisini boşluğa bıraktı. Semra B., şans eseri, bina önündeki bahçede bulunan kanepenin üzerine düştü. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemede, bacaklarında ve kaburgasında kırıklar belirlenen Semra B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada ameliyat edilen Semra B., daha sonra Ankara’daki bir hastaneye sevk edildi.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Olayla ilgili gözaltına alınan Uğurcan B., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulanarak serbest kalırken, bacakları ve vücudunun birçok yerinde kırıklar oluşan eşi Semra B.’nin hayati tehlikeyi atlattığı, tedavisinin de sürdüğü belirtildi.

HADİSLER DİKKAT ÇEKTİ

Bu arada, olayın yaşandığı apartmanın girişinde asılı levhadaki, ’Zulüm etmeyiz, zulme de uğramayınız. Zira zulme rıza zulümdür’ ve ’Sizin en hayırlınız eşlerine ve çocuklarına karşı en iyi davrananınızdır’ Hadis-i Şerif’leri dikkat çekti.

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