Eşiyle ilişkisini öğrenince dayısını öldürmüş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşiyle ilişkisini öğrenince dayısını öldürmüş
GeriGündem Eşiyle ilişkisini öğrenince dayısını öldürmüş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
24.02.2019 - 13:06, Son Güncelleme:

Eşiyle ilişkisini öğrenince dayısını öldürmüş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşiyle ilişkisini öğrenince dayısını öldürmüş

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde, geçen yıl, sulama kanalında cansız bedeni bulunan Salih Öcal cinayetiyle ilgili yeğeni N.B. ve onun eşi V.B., gözaltına alındı. Jandarmada ifade veren V.B., Salih Öcal ile ilişkilerinin olduğunu, N.B.'nin bunu öğrenince dayısını öldürdüğünü itiraf etti. Adliyeye sevk edilen çift, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 3 Haziran 2018'de, Karakoyunlu'da meydana geldi. Sulama kanalında erkek cesedi bulunurken, jandarma ekipleri soruşturma başlattı. Yapılan inceleme sonucu cansız bedenin, Salih Öcal'a ait olduğu belirlendi. Yapılan otopside, Öcal'ın, başına sert cisimle vurularak, öldürüldüğü saptandı. Jandarma ekipleri, Salih Öcal'ı öldürüp, sulama kanalına atan kişi ya da kişilerin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçedeki güvenlik kameralarından alınan 260 saatlik kaydı inceledi. JASAT'ın yaklaşık 8 ay süren incelemesi sonucu Salih Öcal'ın şüpheli bulunan yeğeni N.B. ve onun eşi V.B. gözaltına alındı. N.B.'nin evinde yapılan aramada, dayısına ait olduğu belirlenen cep telefonu bulundu. Jandarmada ifade veren V.B., Salih Öcal ile ilişkilerinin olduğunu, N.B.'nin bunu öğrenince dayısını öldürüp, sulama kanalına attığını söyledi. V.B. de eşinin eve çağırdığı dayısını öldürdüğünü itiraf etti. 

SUDAKİ CESETLE İLGİLİ İNTERNET ARAMASI YAPMIŞ

Jandarma ekiplerinin, V.B.'nin cep telefonunda yaptığı incelemede; internette arama motorundan 'sudan çıkarılan ceset', 'boğulmak', 'ceset suda kalırsa ne olur' diye aramalar yapıldığı tespit edildi. V.B.'nin evindeki halıların ise olaydan 1 gün sonra temizlenmesi için yıkama şirketine gönderildiği belirlendi. 

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.B. ve eşi V.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (24.02.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

"Veliaht Prens bilmeyecek de kim bilecek"

AKOM ve İSKİ'den İstanbullulara uyarı

Kartpostallık görüntü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı hazırladı... İşte o video...