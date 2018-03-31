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    Eşiyle cinsel ilişkiye girdi, zorla öz kızına izletti!

    Burhan CEYHAN/DHA
    31.03.2018 - 11:50 | Son Güncelleme:

    AYDIN’ın Efeler ilçesinde öz kızı 10 yaşındaki N.K.’ye cinsel istismarda bulunup, eşiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada izlemeye zorladığı iddiasıyla gözaltına alınan G.K. (33) tutuklandı. Anne M.K. ise serbest bırakıldı. 

    Efeler ilçesi Baltaköy Mahallesi’nde oturan G.K. ile M.K. çiftinin 3 çocuğundan en büyüğü olan N.K., normalin dışında tavırlar sergilemeye başladı. Durumdan şüphelenen N.K.’nin ilkokul 4’üncü sınıftaki öğretmeni, küçük çocukla diyalog kurdu. Bu diyalog sırasında N.K., ailesinden cinsel şiddet gördüğünü anlattı. N.K.’nin iddiasına göre, babası G.K., küçük kıza cinsel istismarda bulundu. Ayrıca G.K. ve eşi, ilişkiye girerken küçük çocuğu odaya alarak izlettirdi. Bu durum 1.5 yıl sürdü. N.K.’nin doktor raporunda da cinsel istismar bulgusuna rastlandı. Alınan savcılık ifadesinin ardından gözaltı kararı çıkarıldı. Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, G.K. ve eşi M.K.’yi gözaltına aldı.

    G.K. iddiaları reddederken, cinsel ilişkiyi izlettiklerini kabul eden eşi M.K., "Kocam çocuklarıma şiddet uygular diye korktum, kimseye söyleyemedim" dedi. 
    Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen çiften G.K. tutuklandı, eşi M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tüm çocuklar, çiftin yakınlarına teslim edildi.

    Etiketler: cinsel taciz , Aydın , Sapık , gündem
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