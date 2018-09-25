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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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25.09.2018 - 22:02, Son Güncelleme:

Eşitlik isteyen 40 erkek

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Banu TUNA
Eşitlik isteyen 40 erkek

Sanattan edebiyata, basından iş dünyasına, farklı alanlarda kadın-erkek eşitsizliğini dert edinen 40 erkek, ‘Yanındayız Derneği’ni kurdu. Dernek, cinsiyetler arası uçurumu kapatmak için yola çıktı.

Türkiye’de kadınların işgücüne katılım oranı yüzde 28 iken, OECD ülkelerinde yüzde 63. Kadın çoğunluklu yöneticilere sahip şirketlerin oranı binde 3. Şirketlerin sadece yüzde 5.4’ünde kadın üst düzey yönetici var. Okuma yazma bilmeyenlerin yüzde 84’ü kadın. Kadın profesörlerin oranı yüzde 29. 543 milletvekilinden 76’sı kadın... Örnekleri her alanda arttırmak mümkün.

KADIN BAŞKAN
Bu durumu düzeltmek için mücadele eden kadınlara dün bir grup erkek katıldı. ‘Yanındayız Derneği’nin kurucu üyelerinin tamamı erkek, sadece kurucu başkanı kadın: Nur Ger. Nur Ger, dün düzenlenen basın toplantısında derneğin kuruluşunu şu sözlerle ilan etti: “Yıllarca bu ülkenin kadınları, kadın hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde yalnız bırakılmaktan haklı olarak şikâyet ettiler. Bu durum artık değişiyor. Artık cinsiyet eşitliği için ayağa kalkan, ‘Yanındayız’ diyen erkekler var. Yanındayız Derneği bugün Türkiye ile tanışıyor.”

AMAÇ ZİHNİYET DEĞİŞİMİ
Resmi kuruluş tarihi Mayıs 2018 olan derneğin hedef kitlesi erkekler, amacı tam eşitlik için erkeklerde zihniyet ve davranış değişimi yaratmak. Bunun için projeler üretecek, yasaların ve devlet politikalarının geliştirilmesi için kampanyalar düzenleyecek, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğine gidecekler. Kadına yönelik şiddetin bitmesi, kadınların karar mekanizmalarına katılımının artması, eğitimde ve iş dünyasında cinsiyet ve fırsat eşitliği, öncelikli hedefler arasında.

KİMLER VAR?
‘Yanındayız Derneği’nin üyelerinin tamamı erkeklerden oluşuyor. Tamamına yakını çalıştıkları şirket ya da kurumlarda yönetici vasfında. Derneğe üye isimler şöyle: Agâh Uğur, Ahmet Dördüncü, Ahmet Ümit, Arda Batu, Ata Selçuk, Bekir Ağırdır, Bernard Arkas, Burhan Karaçam, Bülent Gürcan, Cevdet Mercan, Cüneyt Yavuz, Doç. Dr. Can Ger, Dr. Alper Hasanoğlu, Dr, Bahadır Kaleağası, Dr. Bülent Atuk, Dr. Erkan Tozluyurt, Dr. Güven Sak, Ferhat Boratav, Gökhan Öğüt, Gönenç Gürkaynak, Görgün Taner, Hakan Güldağ, Laki Vingas, Mehmet Nane, Mert Fırat, Murat Yeşildere, Murat Yetkin, Necati Özkan, Okan Yılmazer, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Sami Kariyo, Selçuk Pehlivanoğlu, Sinan Altun, Soli Özel, Şükrü Ünlütürk, Tamer Saka, Tolga Egemen, Uğur Gürses, Yekta Kopan, Yetik Kadri Mert.

Banu TUNA
Banu TUNA
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