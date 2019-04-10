Eşinin yerine seçime girdi, aldı
Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Deredolu beldesinde adaylığı hukuki engele takılan Ökkeş Alkan, kendisi yerine eşini aday gösterdi.
Özgül Alkan (36), seçimde en yakın rakibine 260 fark atarak galip çıktı. Belediye AK Parti’den MHP’ye geçti. Yeni başkan Özgül Alkan, “Siyaset hiç aklımda yoktu ama iyi oldu. Kadınlardan çok destek gördüm. Ayrım yapmadan çalışacağım” diye konuştu. Ökkeş Alkan (42) “Vatandaş kime, niye oy verdiğini biliyordu. Eşim yönetecek, ben de ona yardım edeceğim” dedi.
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