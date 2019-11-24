Eşinin yanında
Tedavi gördüğü hastanede ölen eski Genelkurmay başkanlarından Yaşar Büyükanıt (79), kendisinden dört gün önce vefat eden eşi Filiz Büyükanıt’ın yanına defnedildi.
Büyükanıt için Selimiye Camisi’nde düzenlenen törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Birinci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile eski Genelkurmay başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, İlker Başbuğ ve Işık Koşaner’in yanı sıra eski MGK Genel Sekreteri Tuncer Kılınç, emekli generaller Çevik Bir, Edip Başer, Hurşit Tolon, Aslan Güner, Salih Zeki Çolak, Ergin Saygun, Erdal Ceylanoğlu, Hasan Aksay katıldı. Fenerbahçe’nin eski Başkanı Aziz Yıldırım ile şimdiki başkanı Ali Koç da cenazedeydi.
Büyükanıt kendisinden 4 gün önce ölen eşi Filiz Büyükanıt’ın Karacaahmet’teki mezarının yanına defnedildi.
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