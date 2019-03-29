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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
29.03.2019 - 10:26, Son Güncelleme:

Eşinin torbacılık yaptırdığı kadın tutuklandı

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Eşinin torbacılık yaptırdığı kadın tutuklandı

Adana ve Hatay polisinin ortak yaptığı operasyonda karısına torbacılık yaptırdığı öne sürülen şüpheli ile birlikte 7 kişi tutuklandı. Operasyon kapsamında toplam 34 kilo esrar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana ve Hatay polisinin ortak yaptığı operasyonda karısına torbacılık yaptırdığı öne sürülen kocayla birlikte 7 kişi tutuklandı. 

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Hatay ve Adana ayağı olan 1'i kadın 6 kişilik grubun uyuşturucu sattığı ihbarını aldı. Polis savcılıktan alınan izinle 6 kişilik grubu teknik ve fiziki olarak takip etmeye başladı.

Polis geçtiğimiz günlerde Hatay'ın Dörtyol ilçesine zanlıların kamyon ile 31.5 kilo esrar getirdiğini belirledi. Adana polisi hemen Hatay polisi ile irtibata geçip kamyonu takibe aldı. Yapılan takip sonucunda polis Dörtyol ilçesinde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda kamyonda 31.5 kilo esrar ele geçirildi. Bu operasyonda Bilal T., eşi Yasemin T., İsmail T. ve Sürmeli U. gözaltına alındı. Polis aynı operasyon kapsamında bu şahıslarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik Adana'da da operasyon yaptı. Operasyonda Mazlum S. ve Ömer K. ile Hakan E.'yi gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 kilo 287 gram esrar ve iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

KARISINA TORBACILIK YAPTIRDI

Zanlılardan Bilal T. ile Yasemin T.'nin evli olduğu, Bilal T.'nin temin ettiği esrarı eşi Yasemin T.'ye sattırarak torbacılık yaptırdığı ileri sürüldü. Kocanın polise yakalanmamak için karısına torbacılık yaptırdığı iddia edildi.

Zanlılar emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar sevk edildikleri 2. sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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