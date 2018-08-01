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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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İlker KILIÇASLAN-Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA)
01.08.2018 - 13:10, Son Güncelleme:

Eşinin Parkinson hastalığı onu mucit yaptı

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Eşinin Parkinson hastalığı onu mucit yaptı

MANİSA’da yaşayan Şevket Kaykı (70), Parkinson hastalığı nedeniyle yüzde 97 engelli olan ve uzuvlarını kontrol edemeyen eşi Emmiser Kaykı’ya (63) 18 yıldır bebek gibi bakıyor. Evine yerleştirdiği 9 kamerayla çalışırken de eşini sürekli takip eden Kaykı, çeşitli elektronik düzenekler kurup, eşinin yerinden kalkmadan hayatını sürdürmesine olanak sağladı. Şevket Kaykı’nın eski dikiş makinesini de elektrikli egzersiz düzeneğine çevirmesi dikkat çekti.

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  • Sevginin gücü
  • Sevginin gücü
  • Sevginin gücü
  • Sevginin gücü
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Şehzadeler ilçesinde yaşayan Şevket Kaykı, 18 yıl önce felç geçiren ayrıca Parkinson hastalığı nedeniyle yüzde 97 engelli olan eşi Emmiser Kaykı’ya bebek gibi bakıyor. Eve 9 kamera yerleştiren Şevket Kaykı, işteyken de cep telefonuna kurduğu sistemle sürekli eşini izliyor. Kaykı, eşi rahatsızlandığı anda 16 kilometrelik yoldan gelip, müdahale ediyor. Eşiyle 47 yıldır evli olduğunu anlatan Şevket Kaykı, egzoz tamir dükkanı işlettiğini belirterek, çalışmayı çok sevdiği için işinden de eşinden de vazgeçmediğini söyledi. Her gün evinden 16 kilometre uzaklıktaki Aşağıçobanisa Mahallesi’ndeki dükkanına giden Kaykı, burada bir yandan çalışırken diğer yandan da evdeki kameralar üzerinden eşini cep telefonundan takip ettiğini dile getirdi.

Eşinin her ihtiyacını gideren Şevket Kaykı, "18 yıl önce eşim, beyin kanaması nedeniyle felç geçirdi ardından 3 yıl sonra Parkinson hastalığı başladı. Yüzde 97 engelli raporu var. Felçli olduğu dönem, kolları ve bacakları tutmuyordu. Zamanla düzeldi; ancak Parkinson hastalığı nedeniyle uzuvlarını kontrol edemiyor. Ben ona seve seve bakıyorum. Bu zamana kadar hiç isyan etmedim. Bir dediğini iki etmem. Evin her odasında, bahçede ve evin dışında 9 kamera var. İşe gittiğimde telefon elimde kameraları seyrediyorum. Bazen yürürken düşüyor, düştüğü zaman kalkamıyor. Kalkamadığı zaman dükkanı kapatıyorum. 6- 7 dakikada eve geliyorum. Hemen imdadına yetişiyorum" diye konuştu.

ESKİ DİKİŞ MAKİNESİNDEN ELEKTRİKLİ EGZERSİZ ALETİ YAPTI

Eve kendi imkanlarıyla otomatik sistem kuran Şevket Kaykı, eşinin yerinden kalkmadan hem apartmanın hem de evin kapısını açabilmesini sağladı. Yattığı yerden kalkmakta zorlanan Emmiser Kaykı’nın kolayca kalkabilmesi için yatağa kaldıraç düzeneği de yapan Kaykı, evin her yerini çeşitli düzeneklerle donatıp, eşinin hayatını kolaylaştırdı. Parkinson hastalığı ve felç yüzünden hareket etmekte zorlanan Emmiser Kaykı için eski dikiş makinesini de elektrikli egzersiz düzeneğine çeviren Şevket Kaykı, "Her şey eşim için. Onun için masaj aletleri yaptım. Evin her yerine düzenekler kurdum. 47 yıllık evliyiz, birbirimizi incitecek bir söz bile söylemedik" dedi.

Eşinden çok memnun olduğunu dile getiren Emmiser Kaykı ise "Birbirimize çok bağlıyız. Bana teselli veriyor. Allah ondan razı olsun. Beni sürekli kameralarla izliyor, kendimi güvende hissediyorum. Eşim oturduğum koltuğa düğmeler yaptı. Kapı çaldığında tanıdık olduğu zaman düğmelere basıp açıyorum" diye konuştu.

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