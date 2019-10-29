Eşinin önünde hakaret edildi... Sonrası korkunç

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEşinin önünde hakaret edildi... Sonrası korkunç
GeriGündem Eşinin önünde hakaret edildi... Sonrası korkunç
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
İHA
29.10.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

Eşinin önünde hakaret edildi... Sonrası korkunç

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eşinin önünde hakaret edildi... Sonrası korkunç

Aydın’da alacak verecek meselesinden çıkan kavgada iki kişi ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan her iki yaralı da yoğun bakıma alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, akşam saat 20:00 sıralarında Efeler ilçe merkezindeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; alışveriş merkezindeki bir iş yeri sahibinden alacakları olduğu öğrenilen A.T. isimli polis memuru eşiyle birlikte gittiği iş yerinden alacağını istedi. İş yeri sahibi A.B. iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı polis memurunu eşinin gözü önünde hakaret edince, polis memuru beylik silahını çıkarıp önce A.B.’nin kafasına sonra da aynı silahla kendi kafasına ateş etti.

DURUMLARI KRİİTİK

Silah sesi üzerine bölgede toplanan kalabalık durumu sağlık ekiplerine ve polise ihbar ederek yardım istedi. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara olay yerinde cihaza bağlayıp ilk müdahalede bulundu. Kalp fonksiyonlarını yitirdiği belirtilen yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olaydan sonra bölgeye gelen Aydın İl Emniyet Müdürü Suat Ekici, olay yerinde inceleme yapıp bilgi aldı. Alacak verecek meselesinden çıktığı öğrenilen olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (29.10.2019) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle