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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Aziz GÜVENER / DHA
09.02.2019 - 12:59, Son Güncelleme:

Eşinin eski kocasını çocukları vermediği için öldürdü

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Eşinin eski kocasını çocukları vermediği için öldürdü

Sakarya'nın Hendek ilçesinde F.S. (32), eşi Ş.S.'nin (25) önceki evliliğinden olan 2 çocuğunu almak için gittiği eski eşi Emrah Okuyan'a (32) çıkan tartışmada kurşun yağdırdı. Okuyan, olay yerinde yaşamını yitirdi, yanındaki arkadaşı ise yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Hendek ilçesi Akpınar Mahallesi Çağlayan Caddesi'nde meydana geldi. Ş.S., Emrah Okuyan'dan yıllar önce boşanarak bir süre önce F.S. ile evlendi. Ş.S., eşi F.S. ile birlikte 2 çocuğunu almak için bu sabah Emrah Okuyan'ın evine gitti. Ancak, iddiaya göre Emrah Okuyan çocukları vermek istemeyince tartışma çıktı. Sokak ortasında yaşanan tartışma kavgaya dönüşünce F.S. tabancasını çıkarıp ateş etti. Silahtan çıkan kurşunlardan 3'ü Emrah Okuyan'ın göğsüne, 1'i ise yanındaki arkadaşı Ş.Ç.'nin vücuduna isabet etti. Emrah Okuyan olay yerinde yaşamını yitirirken, Ş.C. ise 112 Acil ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Çocukları vermek istemeyince silahını ateşledi 1 ölü, 1 yaralı
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Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, F.S. ile Ş.S.'yi gözaltına aldı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Emrah Okuyan'ın cesedi otopsi için morga kaldırıldı.

Eşinin eski kocasını çocukları vermediği için öldürdü


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