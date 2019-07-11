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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Şaban KARDEŞ- Onur KAYA / DHA
11.07.2019 - 14:50, Son Güncelleme:

Eşinin cep telefonunu gördü, dehşet saçtı!

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Eşinin cep telefonunu gördü, dehşet saçtı!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fatih E. (32), eşi Elif E.'yi (24) pompalı tüfekle vurarak, öldürdü; sevgilisi olduğunu iddia ettiği Uğur K.'yi (28) ise ağır yaraladı. Olay sonrası jandarmaya teslim olan Fatih E., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde eşini tüfekle vurarak öldüren, bir kişiyi de yaralayan şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Çerkezköy'deki fabrikada çalışan Fatih E., 1 çocuğunun annesi Elif E.'yi kendisini aldattığından şüphelenerek, takibe aldı. Eşinin cep telefonunu inceleyen Fatih E., Uğur K. ile sık sık telefonda görüşüp, mesajlaştığını tespit etti. Fatih E., Uğur K. ile neden görüştüğünü sorduğu eşinden "Görüşmüyorum" yanıtını alınca cep telefonu mesajlarını gösterdi. Elif E.'nin, iddiaya göre, Uğur K. ile görüştüğünü itiraf etmesi üzerine Fatih E., internetten pompalı tüfek satın aldı. Fatih E., daha sonra Uğur K.'yi telefonla arayarak, eşi ile neden görüştüğünü sorunca "Görüşmüyorum" yanıtı aldı. Bunun üzerine Fatih E., Uğur K.'ye buluşma teklifinde bulundu. Uğur K.'nin teklifi kabul etmesi üzerine Fatih E., eşini de yanına alarak, Kızıpınar Mahallesi'ndeki piknik alanına gitti.

Piknik alanında Fatih E., Elif E. ve Uğur K. arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşünce Fatih E., otomobilden aldığı pompalı tüfeği çıkarıp, Uğur K.'ye doğru ateş açtı. Bu sırada araya giren Elif E., başından vurularak, olay yerinde yaşamını yitirdi. Uğur K. ise kaçmaya çalışırken, Fatih E.'nin ateş etmesi sonucu sırtından vurularak, yaralandı. Fatih E., olay sonrası ağabeyini arayarak, yaşananları anlattı ve jandarmaya gidip, teslim oldu. Yaralı olarak kaçan Uğur K. de haber verdiği sağlık ekibinin gelmesiyle ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Uğur K.'nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Çerkezköy Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan Fatih E., adliyeye sevk edildi.

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