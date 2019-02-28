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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/DHA
28.02.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Zonguldak'taki bu görüntüyü Türkiye konuşmuştu! Karar bozuldu...

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Zonguldak'taki bu görüntüyü Türkiye konuşmuştu! Karar bozuldu...

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde boşanma davası açan eşi Yeliz Özgür'ün (40) otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştiren Sezai Özgür'e (41) verilen 9 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesince bozuldu. Mahkeme, olayın 'silahla tehdit' suçunu değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu oluşturduğuna kanaat getirerek Sezai Özgür'ü 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Ereğli ilçesinde, 18 Temmuz 2017'de meydana gelen olayda bir fabrikada çalışan Sezai Özgür, boşanma davası açan 1 çocuk annesi eşi Yeliz Özgür'ün otomobilinin altına çocuğunun oyuncağının parçaları ve dinamitle yaptığı bomba düzeneği yerleştirdi. Aynı fabrikada çalışan Yeliz Özgür iş çıkışı evine gitmek için otomobiline bindi. Yeliz Özgür'ün aracının altından sarkan kabloları fark eden görevliler, otomobili durdurdu. Yeliz Özgür ve görevliler, aracın altındaki bomba düzeneğini görünce panikle kaçarak polise haber verdi. Bomba düzeneği, bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılarak etkisiz hale getirildi. Yakalanan Sezai Özgür ise tutuklandı.

EMNİYET RAPOR HAZIRLADI

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi ekipleri incelemede, bombanın gerçek dinamitle hazırlandığı, ateşleme düzeneğinin bulunmadığı ancak herhangi bir statik elektrik halinde bombanın patlayabileceği yönünde rapor tuttu.

YEREL MAHKEMEDE İFADE VERMİŞTİ

Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıkan Sezai Özgür ifadesinde, "Doğrudur ben koydum, koymadım demiyorum. Eşimle boşanma aşamamız vardı. Ben çocuğumuz olduğu için boşanmak istemiyordum ama o istiyordu. Boşanmamak için böyle bir yola başvurdum. Kesinlikle öldürme kastım yoktu, korkutmak amacıyla çocuğun oyuncak arabalarından yaptığım düzeneği aracına yerleştirdim" dedi. Yeliz Özgür ise eşinin kendisini öldürmeye çalıştığını ve şikayetçi olduğunu söyledi.

Zonguldaktaki bu görüntüyü Türkiye konuşmuştu Karar bozuldu...

BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ KARARI BOZDU

Mahkeme heyeti 8 Haziran 2018'deki karar duruşmasında, Sezai Özgür'ü 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan beraatine karar verirken 'silahla tehdit' suçundan 4 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu sürede eşinden boşanan Yeliz Özgür'ün avukatı, sanığın müvekkiline karşı 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine kanaat getirerek dosyayı bir üst mahkemeye taşıdı. Geçen pazartesi günü Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu Sezai Özgür, Zonguldak'tan video konferans sitemiyle katıldı. Avukatların hazır bulunduğu duruşmada Sezai Özgür, "Ben öldürme kastı ile hareket etmedim. Pişmanım" dedi. Mahkeme heyeti, dosyadaki mevcut deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda Sezai Özgür'ün 'silahla tehdit' suçunu değil 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediğine karar vererek yerel mahkemenin kararını bozdu. Sezai Özgür, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 14 yıl, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 19 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Eşinden boşanmak istedi... Aracında bomba düzeneği buldu
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Zonguldaktaki bu görüntüyü Türkiye konuşmuştu Karar bozuldu...

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