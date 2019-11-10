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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haluk TURGUT/DHA
10.11.2019 - 15:54, Son Güncelleme:

Eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu kadın konuştu!

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Eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu kadın konuştu!

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, 3 çocuk annesi E.G., eşinin 2 kızına cinsel istismarda bulunduğu evden taşınmak istediğini söyledi. 'Güçlü Kadın Projesi' ile kadın dayanışmasını hedefleyen Tuğba Daştan, E.G.'ye taşınması için yardım edeceklerini söyledi.

Gebze'de yaşayan Tuğba Daştan, kadın dayanışması ve yardımlaşmayı hedeflediği 'Güçlü Kadın Projesi' kapsamında, sosyal medyadan gelen yazıyla harekete geçti. Eşinin 2 kız çocuğuna cinsel istismarda bulunuğu, 3 çocuk annesi E.G., yardım isteğini DHA muhabirine anlattı. Kızlarının cinsel istismara uğradığı evin değiştirilmesi, markete olan borcunun ödenmesi ve çocuklarının eğitim masraflarının giderilmesi için yardım isteyen E.G., şunları söyledi: 

''15 sene önce eşimle severek evlendim. 3 çocuğumuz oldu, mutlu bir yuvamız vardı. Çocuklarım çok başarılı eğitimlerinde. Evliliğimin düzgün gittiğini sandığım anda 2 sene önce kasım akşamıydı; büyük kızımdan duydum, öz babalarının 2 kızıma da cinsel istismarda bulunduğunu. Ondan sonra her şey değişti. Büyük kızım 13 yaşında, oğlum 12 ve küçük kızım 9 yaşında. 4 sene büyük kızıma, 1 sene de küçük kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Hiç anlamadım. Büyük kızım, korkmuş bana anlatmaya; çünkü tehdit etmiş bizi öldürmekle. Çocuğuma şiddette uygulamış. Ufak kızım ağlamış, 'Baba yapma' diye; ama o geçmiş karşısına gülmüş. Çocuklar bunu unutamıyorlar. Yaşadıklarını anlattılar zamanla bana. Ondan sonra adli süreç başladı. 1 senedir çalışmıyorum, psikolojik nedenlerden dolayı. Sağın solun yardımıyla geçinmeye çalıştık."

'SUSMASINLAR'

E.G., Tuğba Daştan'ın sosyal medya hesabını takip ettiğini belirterek, "Tuğba hanımın sosyal medya hesabını takip ediyordum, 'Hayat hikayenizi anlatın, güçlü kadın seçilin' yazıyordu. Aslında benim güçlü kadın seçilmek değildi amacım; biriyle paylaşmak, ses olmak. Susmasın kimse, bunu duyurmaktı amacım. Bir şekilde sesimi duyurmak istiyordum. Çok anne var susan; ama emin olsunlar, arkasında hiç kimse olmasa bile ayakta durabilirler" dedi.

'38 YIL HÜKÜM YEDİ'

Eşinin ailesinin olayı anlatmaması için kendisine para teklif ettiğini kaydeden E.G., "Ailesi bana para teklif etti. Son mahkememden 1 hafta önce 'Gel vazgeç, ne istersen yapacağız. İstediğin parayı vereceğiz' dediler. Ailesi hiçbir şekilde bize sahip çıkmadı. Çocukların aklını çelmeye çalıştılar. Elimde raporlar olmasına rağmen 'İftira atıyorsunuz' dediler. 38 yıl hüküm yedi. 1 sene boyunca mücadele ettim, 1 sene sonunda hükmü duyduk. O gün, bizim zaferimiz oldu. Kendimi sorguladım, 'Ben nasıl fark edemedim' diye ama pedofili hiçbir şekilde kendisini belli etmiyor" diye konuştu.

Olayın yaşandığı evden taşınmak istediğini belirten E.G., "Evin değiştirilmesini istiyorum. Bunu psikologlar da söyledi. Çocuklarımın sağlıklı yaşaması için ev istiyorum, onlara söz verdim 'Her şey daha güzel olacak' diye" dedi.

Tuğba Daştan ise aileye yardımda bulunacaklarını belirterek, şunları söyledi: 

"Kadına şiddet, kadın cinayetleri neredeyse her gün rastlayabileceğimiz bir durum haline geldi maalesef. Ben de böyle bir organizasyon yapmaya karar verdim. Kadınları motive etme, kadın dayanışması ve yardımlaşmayı hedefledim. Sosyal medyadan insanların hayat hikayelerini yazmasını istedim ve gelen 8 mektup içinde beni en çok duygulandıran güçlü kadını seçtim. Gebze'de iş yeri sahibi girişimci esnaf kadınlar, bizlere destek verdi. Bundan dolayı da çok gurur duydum. Bize destek veren Nilay Toprak ve Deniz Toprak'tan da Allah razı olsun. 12 Kasım Salı akşamı düzenleyeceğimiz gecemizin geliri, güçlü kadına bağışlanacak." 

 

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