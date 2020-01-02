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Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)- 
Haber Giriş: 02.01.2020 - 20:06,Son Güncelleme:/

Eşini yatakta yakaladı... Canlı yayın yaptı: Hepsini yakacağım!

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Eşini yatakta yakaladı... Canlı yayın yaptı: Hepsini yakacağım!

BALIKESİR’in Edremit ilçesinde R.D. isimli kadın, kendisini aldatan eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Kıyafetleri yakarken sosyal medya üzerinden canlı yayın yapan, R.D., "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

Olay, Edremit ilçesinde meydana geldi. Eve giden R.D. (32), iddiaya göre, eşi E.D.’yi (35) G.A. ile yatakta yakaladı. R.D.,, G.A.’ya saldırınca eşi araya girdi. Bu sırada R.D. eşi E.D. tarafından dövüldü.

Sinirlenen R.D., eşinin kıyafetlerini alıp, boş araziye çıkardı. Arkadaşını da yanına çağıran R.D., eşinin kıyafetlerini ateşe verdi. Bütün giysileri tek tek yakan R.D. o anları cep telefonu kamerasıyla çekip, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayın yaptı. R.D., yayın sırasında "Hepsini yakacağım. Daha takım elbiseleri var onları da yakacağım" dedi.

 

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