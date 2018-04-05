Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğuldu!

    Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğuldu!

    Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL, (DHA)
    05.04.2018 - 11:11 | Son Güncelleme:

    ATAŞEHİR'de  5 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bina sakinleri  kendi imkanlarıyla binadan çıkarken yanan dairede oturan kadın eşinin içeride olduğunu zannedince uzun süre gözyaşı döktü.

    Yangın saat 10.00 sıralarında İçerenköy  Mahallesi Karaoğlan sokakta bulunan 5 katlı bir binanın 3. katındaki dairede çıktı.  Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle binayı bir anda dumanlar sardı. Bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken panik yaşandı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiye  ve polis ekiplerine haber verdi.

    GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ev sahibi Melek Sarı eşinin yanan dairede olduğunu zannedince uzun süre gözyaşı döktü. Komşuları şoka giren kadını teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri kadına ambulansta müdahale etti.

    İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrasında yangın kontrol altına alındı. Evde yapılan incelemede yanana dairede kimsenin olmadığı öğrenildi. Eşi Süleyman Sarı'nın evde olmadığı öğrenen kadın rahat bir nefes aldı.

    Yangınla ilgili inceleme devam ediyor.

    Eşini yanan evde zannedince gözyaşlarına boğuldu

     

    Etiketler: ataşehir , , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri