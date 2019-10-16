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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
Haber Giriş: 16.10.2019 - 14:17, Son Güncelleme:

Eşini yakın arkadaşıyla aldattı… Yüzleşmede vahşet

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Eşini yakın arkadaşıyla aldattı… Yüzleşmede vahşet

İstanbul’da, Marmaray Bölge Müdürlüğü Altyapı Müdürlüğü’nde şoför olarak çalışan Uğur Günser, Marmaray Bölge Müdürlüğü Altyapı Müdürlüğü’nde elektronik işlerden sorumlu Teknisyen Orkun Atlay (44) tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Atlay ifadesinde, “Eşiyle ilişkimiz vardı. Uğur bunu öğrenince eşiyle birlikte evime geldi. Beni darp etmeye başlayınca dayanamadım, bıçakladım.” dedi. Günser’in eşi Serpil Ç.G. (36) de ifadesinde, “Eşim ilişkimizi öğrendi. Beni yüzleştirmek için Orkun’un evine götürdü. Olay bu sırada gerçekleşti.” dediği belirtildi.

Polisin yaptığı araştırmaya göre Uğur Günser, (45) sekreter eşi Serpil Ç.G(36) ile Marmaray Bölge Müdürlüğü’nde çalışıyordu.

ATLAY’I TOKATLADI EŞİNİ DÖVDÜ

Orkun Atlay’da(44) aynı işyerinde elektronik teknisyeniydi. Orkun Atlay ve Serpil Ç.G, geçtiğimiz Şubat ayından itibaren ilişki yaşamaya başladı. Uğur Günser, bu ilişkiyi eşinin cep telefonu mesajlarından öğrendi. Günser, ilişkiyi öğrenince Atlay’ı işyerinde tokatladı, eşini de dövdü.
Geçen Pazar günü de Atlay’ın Erenköy Mahallesi Eralp Sokak numara 15/22’de evine eşini yüzleştirmek için götürdü. Saat 22.00 sıralarında Günser ile Atlay arasında evde önce tartışma sonra da kavga çıktı. Kavga sırasında Atlay, masada duran bıçağı alarak Günser’i defalarca bıçakladı. Uğur Günser’in eşi Serpil Ç.G. bıçaklama sırasında Atlay’a elindeki bira şişesini vurarak engel olmaya çalıştı.

Eşini yakın arkadaşıyla aldattı… Yüzleşmede vahşet

POLİSİ ARADI

Atlay, Günser’i bıçakladıktan sonra polisi arayarak olayı bildirdi.

Polis eve gittiğinde, dış kapıda Orkun Atlay’ı elinde bıçakla, kanlar içinde buldu. Polisin elinden bıçağı aldığı Atlay polise, “Onu bıçakladım, ölüyor içeride” dedi. Polis içeri girdiğinde Uğur Günser’i kanlar içinde buldu. Hemen sağlık ekibi eve çağırıldı. Eve gelen sağlık ekibi, göğsünden ve vücudunun değişik yerlerinden çok sayıda bıçak darbesi bulunan Günser’in hayatını kaybettiğini belirledi.

3 AYLIK HAMİLE

Polis, başından ve elinden yaralanan Orkun Atlay’ı ve Günser’in eşi Serpil Ç.G’yi gözaltına aldı. 2 kişi polis merkezine götürülürken, Günser’in cesedi Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

3 aylık hamile olduğu belirtilen Serpil Ç.G, polisteki ifadesinde, “Orkun ile ilişki yaşıyordum. Eşim bunu öğrendi ve beni Orkun’un evine yüzleşme için götürdü. Orkun’a sorular sordu. Birlikte alkol aldığımız masa üzerinde bıçak vardı. Orkun, bu sorulara dayanamayarak Uğur’u defalarca bıçakladı” dediği öne sürüldü.

Orkun Atlay da ifadesinde, “Serpil ile ilişkimiz vardı. Uğur bunu öğrenince Serpil ile birlikte evime geldi. Uğur ve Serpil beni darp etmeye başlayınca buna dayanamadım ve masa üzerindeki bıçakla Uğur’u bıçakladım.” dediği iddia edildi.
Polis yaptığı kamera incelemesinde olaydan önce saat 16.00 sıralarında Uğur Günser ve eşi Serpil Ç.G’nin eve giriş yaptıklarını belirledi.
Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Orkun Altay, tutuklanırken, Serpil Ç.G adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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