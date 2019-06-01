Eşini vurdu, ailesinin başına silah dayadı, 60 yıl hapsi istendi... 4 ayda dışarıya!
Şiddete maruz kaldığı için boşanmak isteyen 5 yıllık eşi güzellik uzmanı Emine Girişken’i (42) vuran, annesi Saniye Dirican’ın (63) başını silahla yaralayan, babası Orhan Dirican’ın (69) başına ise silah dayayan belediye işçisi Murat Girişken’in (51) davasında karar çıktı.
İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün yapılan 3’üncü celsede ifade veren Emine Girişken, “Sanık, evlilik hayatımız boyunca fiziksel ve psikolojik şiddet uyguladı. Olaydan 2 ay önce benden 7 bin 500 lira borç aldı. Silahı da bu parayla aldığını düşünüyorum” dedi. Olay anını anlatan Saniye Dirican ise “Silahı alnıma dayadı. İlk önce beni vuracaktı. Kızım araya girince ona ateş etti” diye konuştu.
‘TATLI ALACAKTIM’
Sanık Murat Girişken ise “Kimseyi vurma kastım yoktu. Konuşmak için gitmiştim. Tatlı alıp gidecektim. Ancak sormadan almak istemedim” dedi. Sanık avukatı Ahmet Kılıç da “Adam öldürmek isteyen belden aşağıya ateş etmez” diyerek olayda öldürmeye teşebbüs suçunun oluşmadığını öne sürdü.
YARALAMADAN 5 YIL
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, hakkında hazırlanan iddianamede 39 yıldan 60 yıla kadar hapsi istenen Murat Girişken’e ‘öldürmeye teşebbüs’ yerine ‘kasten yaralama’ suçundan ceza verdi. Bu suçtan 5 yıl hapis cezası alan Girişken, kayınpederine yönelik silahlı tehdit suçundan ise 2 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Girişken, başına silahla vurduğu Saniye Dirican’a yönelik eyleminden dolayı ise 5 bin 40 TL adli para cezası aldı. Mahkeme, Girişken’e ‘ruhsatsız silah taşımak’tan ise 1 yıl 6 ay hapis ve bin 500 TL adli para cezasına hükmedildi. Mahkeme, kararla birlikte 4 ay tutuklu kalan Girişken’in tahliyesine karar verdi.
‘CAN GÜVENLİĞİ YOK’
Girişken Ailesi’nin avukatı Tuba Torun ise karara ilişkin “Dosya kapsamındaki tüm deliller ve iddianame failin öldürmeye teşebbüs suçu işlediği yönündeydi. Görünen o ki mahkeme heyeti sanığın suçunu hafifletmek için elinden geleni yaptı. Müvekkillerin can güvenliği yok. Yarım bıraktığı eylemi tamamlamasından korkuyorlar” diye konuştu.
BENİM ÖLMEM GEREKİYORMUŞ
GÖRDÜĞÜ şiddetten sonra evi terk edip anne babasının İstanbul Kartal’daki evine sığınan ve orada 2 Ocak’ta eşinin silahlı saldırısına uğrayan Emine Girişken, karara ilişkin Hürriyet’e şunları söyledi: “Bacağımda his kaybı var. İşimi kaybettim, bir çocuğum var ve halen anne-babamla yaşıyorum. Ve bu adam serbest kaldı. Ceza alması için ölmem gerekiyormuş gerçekten. Belli bir süre bekleyecektir. Takıntılı bir adam ve mutlaka beni ortadan kaldıracaktır.”
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