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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Tayfur KARA/SAMSUN (DHA)
15.09.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Eşini vahşice öldürdü, sözleri çileden çıkardı

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Eşini vahşice öldürdü, sözleri çileden çıkardı

Samsun'da kendisine boşanma davası açan eşi Merve Şahin'i (25) konuşmak için otomobille götürdüğü hastane otoparkında 25 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Enis Adem Şahin'in (31), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Şahin, mahkemedeki savunmasında "Dünya başıma yıkıldı. Üzgünüm" dedi.

Olay, geçen yıl 2 Aralık'ta Kadıköy Mahallesi'ndeki Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nin otoparkında meydana geldi. Tekirdağ'da oturan Enis Adem Şahin ile boşanma aşamasında olduğu için Samsun'a yerleştiği belirtilen eşi Merve Şahin arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Enis Adem Şahin yanındaki bıçağı çekip eşini 25 yerinden bıçakladı. Bir çocuk annesi Merve Şahin, sağlık görevlilerince otoparktan acil servise götürürken yaşamını yitirdi.

Olayın ardından sırt çantasıyla kaçan Enis Adem Şahin, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı Enis Adem Şahin, emniyete götürülürken, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, eşini kendisini aldattığı için öldürdüğünü öne sürerek, "Pişmanım" dedi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şahin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eşini vahşice öldürdü, sözleri çileden çıkardı
'PİŞMANIM, DÜNYA BAŞIMA YIKILDI'

Enis Adem Şahin hakkında 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme', 'kasten ve tasarlayarak öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Üçüncü duruşmada mahkemede hazır bulunan Şahin, savunmasında önceki ifadelerini tekrarladı. Enis Adem Şahin, "Bir diyeceğim yoktur. Dünya başıma yıkıldı. Üzgünüm" dedi.

Eşini vahşice öldürdü, sözleri çileden çıkardı

Tutuklu sanık önceki duruşmada olay günü yaşananları anlatarak, "Başka biriyle görüştüğünü ve beni aldattığını söyledi. Bana 'sen erkek misin', 'adam mısın' gibi sözler söyledi. Hatta bu sırada elindeki telefonda WhatsApp'tan konuştuğu erkekler görünüyordu. Gözüm döndü ve böyle oldu" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, Enis Adem Şahin'in tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Eşini vahşice öldürdü, sözleri çileden çıkardı

'DAVANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Bu arada bahse konu duruşmaya katılma talepleri reddedilen Ayrımcılık ve Şiddetle Mücadele Derneği (AŞİMDER) Başkanı Avukat Serpil Dönmez, davanın takipçisi olacaklarını belirtti. Dönmez, "Her ne kadar suçtan zarar görmediğimizden bahisle katılma talebimizin reddine kadar verilmişse de kadın cinayetlerinin kamusal bir sorun olduğunu, üstün kamu yararı ve menfaati de suçla birlikte zedelenmektedir. Katılma talebinin reddine ilişkin karara itiraz edeceğiz" diye konuştu.

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