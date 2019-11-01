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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
01.11.2019 - 19:43, Son Güncelleme:

Eşini vahşice katletmişti... Yakalandı

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Eşini vahşice katletmişti... Yakalandı

Ankara'da, uzaklaştırma kararına rağmen eşi Fatma Hülya Yıldız’ı poşetle boğmaya çalıştıktan sonra boğazını bıçakla keserek başına sert cisimle vurup öldüren Mehmet Nevzat Yıldız, İstanbul’da sahte kimlikle yakalandı. Eşini “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmekten” geçtiğimiz Ağustos ayından beri aranan Mehmet Nevzat Yıldız’ın üzerinde ele geçen sahte kimlik üzerinden GBT işlemi yapılırken, tedirgin hareketler sergilemesi üzerine yapılan sorgusunda gerçeği itiraf ettiği bildirildi.

Ankara'da yaşayan ve PTT’de memur olduğu öğrenilen 2 çocuk annesi Fatma Hülya Yıldız (48), şiddet gördüğü ve geçimsizlik yaşadığı eşi Mehmet Nevzat Yıldız’dan (56) ayrılmak için boşanma davası açtı. Çift evleri de ayırdı.

Kocasının ölüm tehditleri üzerine savcılığa başvuran Fatma Hülya, koruma kararı aldırırken, eşine ise uzaklaştırma, bulunduğu alanlara yaklaşmama cezası verildi. 9 Ağustos 2019 günü eşinin yaşadığı eve giden Mehmet Nevzat Yıldız, karısının başına poşet geçirerek boğmaya çalıştı. Bununla da yetinmeyen Mehmet Nevzat Yıldız, kafasına poşet geçirdiği eşinin boğazını kesti, kafasına sert cisimlerle vurdu.

Mehmet Nevzat Yıldız, olaydan sonra kayıplara karışırken, olay yerinde hayatını kaybeden Fatma Hülya Yıldız’ın cesedi ise Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Cinayet Büro ekipleri, kaçan Yıldız’ı yakalamak için çalışma başlattı. Yıldız’ın gideceği tüm adreslere baskın yapılırken, teknik takibe de alındı.

Mehmet Nevzat Yıldız, polis tarafından her yerde aranırken, İstanbul Kapalıçarşı’da görev yapan Güven Timleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı  ekip, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından şüpheli kişi durduruldu. Üzerinde S.B adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı. Kimlik üzerinden GBT yapıldı ancak herhangi bir olumsuzluk olmadığı görülse de, şüpheli kişi tedirgin hareketler sergilemeye başladı. Bunun üzerine polis sorguya aldı. Yapılan sorguda adının Mehmet Nevzat Yıldız olduğunu itiraf etti.

Eşi Fatma Hülya Yıldız’ı “Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçundan” aranan Mehmet Nevzat Yıldız, adli işlemleri için polis merkezine teslim edildi.

Eşi poşet geçirip boğazını kesti
Eşi poşet geçirip boğazını kesti
 

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Son 24 saatte ne oldu? (01.11.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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