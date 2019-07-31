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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
31.07.2019 - 16:59, Son Güncelleme:

Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiye dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı...

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Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiye dehşeti yaşatmıştı! Tutuklandı...

AYDIN'ın Çine ilçesinde, eşini taciz ettiğini öne sürdüğü B.K.'yi, bıçaklayarak yaraladıktan sonra zorla otomobile bindirerek kaçırdığı öne sürülen koca, tutuklandı. Beraberindeki eşi ile otomobili kullanan sürücü ise serbest bırakıldı.

Çine'de yaşayan K.Ç. ve eşi S.Ç., dün akşam arkadaşları H.G.'nin otomobiliyle gezintiye çıktı. Saat 01.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Orman Mezarlığı önüne gelen otomobilden, K.Ç., eşine 1 yıldır cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdüğü B.K.'nin kaldırımda yürüdüğünü gördü. Arkadaşına durmasını söylerek, otomobilden indi.

YARALI HALDE KAÇIRDI

K.Ç. ve B.K. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre tartışma sırasında K.Ç. yanında taşıdığı bıçak ile B.K.'yi çeşitli yerlerinden yaraladı.  Ardından da yaralı haldeki B.K.'yi zorla otomobile bindirip, kaçırdı.

KIRMIZI IŞIĞI FIRSAT BİLİP, KAÇTI

Otomobil, Yeni Mahalle Kır Kahvesi Mevkisi'ndeki kırmızı ışıkta durunca B.K., kapıyı açıp, kaçtı.

Polise giderek şikayetçi oldu. B.K., ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne götürülüp, tedavi altına alınırken, K.Ç. ile eşi S.Ç. ve arkadaşları H.G.yakalanarak, gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden S.Ç. ve H.G. serbest bırakılırken, K.Ç. tutuklandı.

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