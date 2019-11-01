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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
01.11.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş

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Eşini servis şoförünün yanındaki koltukta oturduğu için öldürmüş

Diyarbakır'da eşinin üzerine benzin dökerek yakıp ölümüne, kızının da yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan şüphelinin, ifadesinde olay öncesi eşiyle çalıştığı iş yerinin servis aracını kullanan şoförün yanındaki koltukta oturması nedeniyle tartıştığını söylediği ortaya çıktı. Şüpheli Can Y'nin "Eşim işe gidip gelirken şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu. Bu benim zoruma gidiyordu" dediği öğrenildi.

Şirinevler Mahallesi'nde yaşayan 3 çocuk sahibi Can (35) ile Güllü Y. (30) çifti arasında 15 gün önce kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Can Y, iddiaya göre bidondaki benzini eşi Güllü (30) ve kızı Zeynep'in (12) üzerine dökerek çakmağı ateşledi. Alevler içinde kalan Güllü Y, ikinci kattan atlayarak ağır yaralandı. Olayda Zeynep ve Can Y. de yaralandı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Güllü Y, 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Can Y, Ergani Sulh Ceza Hakimliğince eşine yönelik "kasten öldürmek" ve kızına yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

"ŞOFÖR KOLTUĞUNUN YAN TARAFINDA OTURUYORDU"

Suçunu itiraf eden Can Y., ifadesinde daha önce tartıştıkları konuların olay günü yeniden canlandığını, eşinin çalışmasını istemediğini ama ısrarı üzerine çalışmasına izin verdiğini öne sürdü.

Can Y., tartışma anında yaşananlara ilişkin şunları söyledi:
"Eşim işe gidip gelirken şoför koltuğunun yan tarafında oturuyordu. Bu benim zoruma gidiyordu. Eşimle servis aracında şoförün yanına oturmamasını söylediğim için tartışmaya başladık. Eşim kendisine baskı uyguladığımı, dışarı çıkıp kendisini aracın altına atacağını söyledi. Kızımla bu duruma engel olmaya çalıştık. O sinirle odun kesme makinesi için saklamış olduğum benzini getirerek odaya döktüm. 'Öleceksek beraber ölelim.' dedim. Elimdeki çakmağı çaktığımı hatırlamıyorum. Benzini odaya dökerken benim ve eşimin üzerine sıçramış olabilir.  Birden beni ve eşimi alevler sardı. Suyla kendimi söndürmeye çalıştım. Aşağıya indiğimde eşim aşağıdaydı. Orada bulunan vatandaşlar onu söndürmeye çalışıyordu."

Can Y., pişman olduğunu belirterek, kızının, annesinin üzerine benzin döktüğünü gördüğüne ilişkin ifadesinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Cinnet getiren baba kendini, eşini ve kız çocuğunu benzin dökerek yaktı
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