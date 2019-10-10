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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yasin DALKILIÇ-Muhammed KISIR-KAYSERİ (DHA)
Haber Giriş: 10.10.2019 - 16:12, Son Güncelleme:

Eşini öldürüp kaçmıştı! Yakalandı

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Eşini öldürüp kaçmıştı! Yakalandı

Kayseri'de tartıştığı eşi Gamze Vural Dik'i (27) başından vurarak öldürdükten sonra kaçan Mehmet Dik (32), arkadaşının evinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen Mehmet Dik, pişman olduğunu söyledi.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3'üncü kattaki evlerinde bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Mehmet Dik, ruhsatsız tabancasını çıkarıp eşini başından vurdu. Ardından da otomobiliyle kaçtı.

Yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Çeçenistan Parkı'nda otomobilini terk edip polisi arayan Dik, "Eşimi vurdum" diyerek ev adresini verdi ve kaçtı.

Eve gelen polis, kilitli kapıyı çilingir yardımıyla açarak içeri girdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 1 çocuk annesi Gizem Vural Dik'in hayatını kaybettiği belirlendi.

TABANCAYLA YAKALANDI

Mehmet Dik'i yakalamak için çalışma başlatan polis, şüphelinin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi'nde arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskınla Mehmet Dik yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı tabanca da ele geçirildi.

Polisteki ifadesinin ardından sağlık kontorlü için Kayseri Devlet Hastanesi'ne getirilen Dik, kendisini görüntüleyen gazetecilere pişman olduğunu söyledi. Adliyeye çıkartılan Dik, savcılık sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Gamze Vural Dik, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Talas ilçesi Çatakdere Mahallesi’nde toprağa verildi.

Eşini öldürüp kaçmıştı Yakalandı

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