Eşini öldürüp, intihar girişiminde bulundu

Alınan bilgiye göre olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi'nde saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Adana’da ikamet eden Serdar D. (34), 2 ay önce kendisinden ayrılmak isteyen ve baba ocağına gelen eşi Emine D.'yi (31) evden çıkarken yakaladı.

İşe giden eşinin yolunu kesen Serdar D. önce eşini vurdu, sonra da intihar girişiminde bulundu. 2 çocuk annesi Emine D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis tarafından Tarsus’taki özel hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Emine D. kurtarılmadı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar D.’nin ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.