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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Çetin AYDIN/İSTANBUL
21.10.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Eşini öldürüp intihar etti... Sır mektup

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
Eşini öldürüp intihar etti... Sır mektup

İstanbul’da telefon bayisi sahibi 42 yaşındaki Aytaç Durak ile özel bir havayolu şirketinde yer hizmetlerinde çalışan eşi Özden Durak’ın yaşadıkları evde başlarından vurulmuş halde cesetleri bulundu. Evde, “İntihar etmeyi birlikte düşündük, birlikte karar aldık.” notu bulundu. Polis, yanında tabanca bulunan Aytaç Durak’ın eşini vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

Aytaç Durak, Pendik’te telefon bayisi sahibiydi. 2 yıl önce Özlem Durak ile evlenmişti. Yakınları çifte ulaşamayınca polisi aradı. Polis eve giderek kapıyı kırarak içeri girdi. Polis eve girdiğinde Aytaç ve Özden Durak’ın cesetleriyle karşılaştı. Başından vurulmuş olarak bulunan çiftin yanında bir not bulundu. Notta,  “İntihar etmeyi birlikte düşündük, birlikte karar aldık.” yazıyordu.

Not ve Aytaç Durak’ın yanında bulunan tabanca incelenmek üzere Polis Kriminal Laboratuvarı’na gönderildi. Polis, Aytaç Durak’ın eşini vurduktan sonra intihar ettiğini belirledi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çiftin cesetleri Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İddiaya göre, Aytaç Durak’ın son zamanlarda işleri iyi gitmiyordu ve iflasın eşiğine gelmişti. Bu nedenle bunalıma girmişti. Olayın bu nedenle yaşandığı öne sürülürken, polisin olayla ilgili soruşturmasının sürdüğü bildirildi.

 

 

Çetin Aydın
Çetin Aydın
caydin@hurriyet.com.tr
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