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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA)
25.03.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Eşini öldürüp 'gidin evden alın' demişti, yakalandı! Şok gerçek ortaya çıktı

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Eşini öldürüp 'gidin evden alın' demişti, yakalandı! Şok gerçek ortaya çıktı

Antalya'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip öldüren ve polisi arayıp "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçan Özcan Işıldar (46), Mersin'de yakalandı. Işıldar'ın 28 yıl önce de ilk eşini öldürdüğü ortaya çıktı.

Kepez ilçesindeki olay, 18 mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı.

Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ı kan içinde buldu.

Sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Ayrı yaşadığı eşini öldüren zanlı Mersin'de yakalandı
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MERSİN'DE YAKALANDI

Polis, olaydan sonra kaçan Özcan Işıldar'ın Mersin'in Tarsus ilçesinde olduğunu belirledi. Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Özcan Işıldar'ı ilçede gözaltına aldı.

İLK EŞİNİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın 1991 yılında eski eşini öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.

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