Eşini öldürten kadına 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' tahliyesi

Para karşılığı cinayeti işleyen İdris Yıldırım’ı ağırlaştırılmış ömür boyu, aracılık yapan genç kadının akrabası Hamdullah Yiğit’i ise 12,5 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, çiftin kızları A.D. ve cinayeti işleyen sanığın arkadaşı Ö.G.’nin beraatine karar verdi. İdris Yıldırım’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, Nuriye Demir ve Hamdullah Yiğit’in ise tahliyesine hükmetti.



Merkez Yenişehir ilçesinde 26 Haziran 2017 tarihinde meydana gelen olayda, evli ve 6 çocuk babası kepçe operatörü Aziz Demir, çocuk bezi almak için gittiği marketten evine dönerken, tabancayla vurularak öldürülmüştü.



