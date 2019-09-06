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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İsmail AKKAYA- Erkan ALTUNTAŞ/KONYA (DHA)
06.09.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılmıştı! Yeniden gözaltında

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Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılmıştı! Yeniden gözaltında

Aksaray'da tartıştığı eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için giderken annesinin ihbarıyla yakalanan, ifadesinin ardından serbest bırakılan Koray Ç. (29), Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan ve bir ecza deposunda çalışan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti bir süre önce tartıştı. Kezban Ç. de tartışmanın ardından 2 çocuğunu yanına alıp evi terk edip Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Hacıahmetli Köyü'ne giderek ailesinin evine yerleşti.

Koray Ç., 3 Eylül Salı günü akşam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. "Bekleyin geliyorum" diyerek telefonu kapatan Koray Ç., iddiaya göre annesi Zehra Ç.'ye ''Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim'' diyerek yanına tüfek ve bıçak alıp eşinin üzerine kayıtlı 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı.

Zehra Ç., Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.

Koray Ç., 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' ile 'tehdit' suçundan gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç.'nin ifadesinde eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine gittiğini belirterek, ''Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yoktu. Çocuklarımı ve eşimi alıp geri dönecektim. Tüfek ve bıçağı da yolda tedbir için yanıma almıştım" dediği öğrenildi.

SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine dün yakalama kararı çıkartıldı. Koray Ç. dün akşam saatlerinde Konya'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Ardından da Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Koray Ç. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yakışıklı çıksın" demesi dikkat çekti.

Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılmıştı Yeniden gözaltında

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