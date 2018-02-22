Eşini öldüren kocaya indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dünkü duruşmada söz alan Recep İnçke’nin avukatı, müvekkilinin üzerinde yoğun medya baskısı olması nedeniyle son sözünü kapalı oturumda söylemek istediğini belirtti. Mahkeme heyeti, bu talebi reddederken, Recep İnçke savunmasında pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, İnçke’yi eşini tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, ruhsatsız silah bulundurmak suçundan da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Kişiliği ve suçun işlenmesindeki özellikleri dikkate alan mahkeme heyeti, Recep İnçke’nin cezasında takdir indirimi uygulamadı.



