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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
21.04.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Eşini öldüren kadın anlattı: Sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık…

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Eşini öldüren kadın anlattı: Sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık…

BURSA’nın Orhangazi ilçesinde 10 yıllık eşi Zülfikar Tuncer’i (39) çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İpek Tuncer'in (34) yargılanmasına devam edildi. Cumhuriyet savcısının ömür boyu hapis cezası verilip, tahrik hükümlerin uygulanmasını istediği  Tuncer, “Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım” dedi.

Geçen yıl Haziran ayında Tekke Mahallesi'nde meydana gelen olayda Gemlik ilçesinde bir fabrikada çalışan Zülfikar Tuncer ile eşi İpek Tuncer arasında oturdukları apartman dairesinde tartışma çıktı. Tartışma, apartmanın merdivenlerinde de devam etti. İpek Tuncer, mutfaktan aldığı bıçağı eşinin göğsüne sapladı. Ağır yaralanan Zülfikar Tuncer merdivenden yuvarlandı ve başını çarptı. Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Zülfikar Tuncer'in öldüğü belirlendi. İpek Tuncer ise apartmanın dışında, yol ortasında yerde yatarken bulundu. Hastanedeki müdahalesinin ardından gözaltına alınan İpek Tuncer, tutuklanarak cezaevine kondu.

Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
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'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, BIÇAĞI KALBİNE VURURDUM'

İpek Tuncer'in, 'kasten eşini öldürmek' suçundan Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya 2 çocuk annesi tutuklu sanık İpek Tuncer, avukatı Veysel Aşkın, ölen Zülfikar Tuncer’in ablaları ile avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaa veren savcı, sanığın toplanan deliller ve alınan ifadelere göre, ömür boyu hapsini ve tahrik hükümlerinin uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, daha önceki savunmalarında, “Akşam kavga ettik, sabah ilişkiye girmek isteyince tartıştık. Bu sırada, korkutmak için savurduğum bıçak göğsüne saplandı. Yaralandığını görünce korkup, dışarı kaçtım. Öldürmek isteseydim bıçağı kalbine vururdum” diyen İpek Tuncer'e söz verdi.

İpek Tuncer, “Benim eşimi asla öldürmeye ve yaralama maksadım olmadı. Beni sağ kolumdan tuttuğunda kendimi kurtarmak için bıçağı salladım. Eğer öldürme niyetim olsaydı, sol tarafına kalbine vururdum ve bunu çocukların bulunduğu ortamda yapmazdım” dedi.

Sanık avukatı Veysel Aşkın, savunma için süre talep etmesi üzerine, mahkeme heyeti duruşmayı karar verilmek üzere erteledi.

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