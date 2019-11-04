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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)
04.11.2019 - 13:40, Son Güncelleme:

Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş

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Eşini öldüren doktor, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edilmiş

DİYARBAKIR'da, boşanma aşamasındaki avukat eşi Müzeyyen Boylu'yu (43) 2 çocuğunun gözü önünde, 14 kurşunla öldüren doktor Mesut Issı'nın (45) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Issı, cezaevinden Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği için duruşmada yer almadı.

Diyarbakır'da 19 Mayıs günü meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşayan avukat Müzeyyen Boylu ile doktor Mesut Issı, 2 çocuğunun da gittiği kreşte 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı.

Çift, gösteriyi birlikte izledi. Müzeyyen Boylu, çocuklarıyla birlikte Mesut Issı'nın otomobiline bindi.

Otomobil, Diclekent Caddesi'ne geldiğinde, Boylu çocuklarını, birlikte zaman geçirmeleri için babalarına bırakıp araçtan indi.

Hemen ardından otomobilden inen Mesut Issı, arkasından yürüdüğü Müzeyyen Boylu'ya yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancayla kurşun yağdırdı.

Vücuduna 11 kurşun isabet eden Boylu olay yerinde yaşamını yitirirken, çocuklarını babasına bırakan Issı ise polis merkezine gidip teslim oldu ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tutuklu sanık Mesut Issı hakkında, Diyarbakır 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'tasarlayarak ve canavarca his ile öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mesut Issı'nın yargılanmasına, 2'nci duruşma ile devam edildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatlarının yanı sıra Diyarbakır, Çanakkale, Muğla, Hakkari, Hatay, Isparta barolarından da duruşmaya katılım oldu. 

AVUKAT, DURUŞMANIN NAKLİNİ TALEP ETTİ

Tutuklu bulunduğu cezaevinden Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildiği için duruşmaya katılamayan Mesut Issı'nın avukatı Kutbettin Odabaşı, müvekkilinin psikolojisinin bozuk olması nedeniyle hastaneye yatırıldığını söyledi.

Duruşmanın nakli için dilekçe verdiğini kaydeden Odabaşı, eldeki delilerin incelenmesine yönelik mahkemeye heyetinden süre talep etti. 

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN NAKİL TALEBİNE TEPKİ

Müzeyyen Boylu'nun annesi Türkan Boylu'nun avukatı, Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın, davanın naklinin yapılmaması gerektiğini belirterek, "Bu cinayet Diyarbakır'da işlendi.

Bu nedenle Diyarbakır halkının tamamının, adaletin veya adaletsizliğin gerçekleşip, gerçekleşmediğini görmeleri gerekir" dedi. 

Duruşmada söz alan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı Turhan Bağrıyanık da Mesut Issı'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiğini kaydetti. 

Mahkeme heyeti, sanık Mesut Issı'nın tutukluluk halinin devamına, sonraki duruşmanın 27 Ocak 2020'de görülmesine karar verdi.

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