Son dakika haberi... Eşini öldürdü mağduru oynadı

Genç kadının kaybolmasıyla birlikte Türk asıllı Alman vatandaşı eşi Ercan Erdal (28) mağduru oynamaya başladı. Eşinin kaybolduğunu polise bildirdi. Ardından gazetecilere konuştu. Eşini ne kadar sevdiğini, onun ortadan kaybolmasıyla birlikte beş yaşındaki oğluyla ortada kaldığını anlattı. Sosyal medya hesaplarından eşinin ne kadar iyi bir insan olduğunu paylaştı. Öldürdüğü Mine O. ile ilgili şu paylaşımı yaptı: “Bir insan olarak, neşeli, kendine güvenen, cömert, ciddi ve yardımsever.”

ÇUKURA GÖMDÜ

Bu sözleri paylaştığında ise genç kadını çoktan öldürmüş ve ormanda bir çukura gömmüştü. Kayınvalidesinin ve kayınpederinin kendisine inanmadığından da şikâyet etti. Komşunun verdiği ifadeyle 89 gün sonra yakalanan Erdal’ın eşini neden öldürdüğü ise henüz belirlenemedi. Katil zanlısı Erdal, cezaevine konulurken 5 yaşındaki küçük çocuk da öksüz kaldı. Ercan E.’nin ilkbahar aylarında mahkemeye çıkması bekleniyor.