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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
19.08.2018 - 11:40, Son Güncelleme:

Eşini, lüks sitenin balkonunda sopa ile döven Afgan hakkında suç duyurusu

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Eşini, lüks sitenin balkonunda sopa ile döven Afgan hakkında suç duyurusu

Ankara Barosu’na üye bir avukat, site komşusu Afgan asıllı Ahmzd W. hakkında, eşine eziyet ettiği gerekçesi ile savcılığı suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, W.’nin, eşini, lüks sitenin balkonunda dakikalarca sopa ile dövdüğü belirtildi. Dilekçede, kadına yönelik şiddetin, çocuklarının gözü önünde olduğu kaydedildi. Afganistan'da emlak ve inşaat işleri ile uğraştığı öğrenilen W. ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın bir daha tekrarlanmayacağını kaydetti.

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun tarihi 15 Ağustos olarak kayıtlara geçti. Avukat Mehmet Erkan Akkuş’un yaptığı başvuruda şüpheli olarak ismi yer alan kişi; Ahmzd W…

ÇIĞLIK SESLERİ İLE UYANDIM
Savcılık başvurusunda özetle “15 Ağustos sabahı saat 06.30’da, bağırma, çığlık ve ağlama sesleri ile uyandım. Sesin kaynağını bulmak için binanın önüne otoparka indim. Bu esnada, D/2 Blok 4 numaralı dairenin balkonunda, elindeki sopa ile bir şahsın eşine eziyete varan şekilde şiddet uyguladığına şahit oldum. Hemen olaya müdahale ederek, şahsa durması için seslendim. Ya aşağıya gelmesini veya kapıyı açmasını söyledim. Şahıs, uyarım üzerine derhal içeri girdi. Evin içinde nasıl bir işkence ve vahşet yaşandığını tahmin dahi edemiyorum. Ayrıca bu gaddarca olay ailenin çocuklarının gözleri önünde oldu. Hemen polisi arayıp bir ekip göndermelerini istedim” denildi.

SİTE GÖREVLİSİ DE TANIK
Savcılık dilekçesinde, yaşananlara site güvenlik görevlisi V. H.’nin de tanık olduğu kaydedildi. Dilekçenin devamında “Yaptığım kısa bir araştırmada, aynı şahsın, eşine karşı defalarca şiddet uyguladığını öğrendim” denildi.

EŞE KARŞI EZİYET SUÇU…
Ahmzd W.’nin eşine sopa ile vurduğuna şahit olduğunu kaydeden Av. Akkuş, şüphelinin “Eşe karşı eziyet, Eşe karşı silahla kasten yaralama, Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçlarından cezalandırılması istendi.

ÖNCE İNKÂR SONRA ÖZÜR
Ailesi üç yıldır Ankara'da yaşayan Ahmzd W. ise, tercümanlık yapan oğlu aracılığı ile Hürriyet'e yaptığı açıklamada, başlangıçta, şikâyete konu olayın yaşanmadığını söyledi. W. görüşmenin devamında "Bir daha olmayacak; özür dilerim" dedi. İki eşinden 9 çocuğu bulunan Ahmzd W.'nin Afganistan'da, emlak ve inşaat alanında faaliyet yürüttüğü öğrenildi. 

 

 

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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