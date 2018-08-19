Eşini, lüks sitenin balkonunda sopa ile döven Afgan hakkında suç duyurusu
Ankara Barosu’na üye bir avukat, site komşusu Afgan asıllı Ahmzd W. hakkında, eşine eziyet ettiği gerekçesi ile savcılığı suç duyurusunda bulundu. Savcılık başvurusunda, W.’nin, eşini, lüks sitenin balkonunda dakikalarca sopa ile dövdüğü belirtildi. Dilekçede, kadına yönelik şiddetin, çocuklarının gözü önünde olduğu kaydedildi. Afganistan'da emlak ve inşaat işleri ile uğraştığı öğrenilen W. ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu olayın bir daha tekrarlanmayacağını kaydetti.
ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun tarihi 15 Ağustos olarak kayıtlara geçti. Avukat Mehmet Erkan Akkuş’un yaptığı başvuruda şüpheli olarak ismi yer alan kişi; Ahmzd W…
ÇIĞLIK SESLERİ İLE UYANDIM
Savcılık başvurusunda özetle “15 Ağustos sabahı saat 06.30’da, bağırma, çığlık ve ağlama sesleri ile uyandım. Sesin kaynağını bulmak için binanın önüne otoparka indim. Bu esnada, D/2 Blok 4 numaralı dairenin balkonunda, elindeki sopa ile bir şahsın eşine eziyete varan şekilde şiddet uyguladığına şahit oldum. Hemen olaya müdahale ederek, şahsa durması için seslendim. Ya aşağıya gelmesini veya kapıyı açmasını söyledim. Şahıs, uyarım üzerine derhal içeri girdi. Evin içinde nasıl bir işkence ve vahşet yaşandığını tahmin dahi edemiyorum. Ayrıca bu gaddarca olay ailenin çocuklarının gözleri önünde oldu. Hemen polisi arayıp bir ekip göndermelerini istedim” denildi.
SİTE GÖREVLİSİ DE TANIK
Savcılık dilekçesinde, yaşananlara site güvenlik görevlisi V. H.’nin de tanık olduğu kaydedildi. Dilekçenin devamında “Yaptığım kısa bir araştırmada, aynı şahsın, eşine karşı defalarca şiddet uyguladığını öğrendim” denildi.
EŞE KARŞI EZİYET SUÇU…
Ahmzd W.’nin eşine sopa ile vurduğuna şahit olduğunu kaydeden Av. Akkuş, şüphelinin “Eşe karşı eziyet, Eşe karşı silahla kasten yaralama, Kişilerin huzur ve sükûnunu bozma’ suçlarından cezalandırılması istendi.
ÖNCE İNKÂR SONRA ÖZÜR
Ailesi üç yıldır Ankara'da yaşayan Ahmzd W. ise, tercümanlık yapan oğlu aracılığı ile Hürriyet'e yaptığı açıklamada, başlangıçta, şikâyete konu olayın yaşanmadığını söyledi. W. görüşmenin devamında "Bir daha olmayacak; özür dilerim" dedi. İki eşinden 9 çocuğu bulunan Ahmzd W.'nin Afganistan'da, emlak ve inşaat alanında faaliyet yürüttüğü öğrenildi.
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