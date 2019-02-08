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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)
08.02.2019 - 12:50, Son Güncelleme:

Eşini feci şekilde öldürmüştü... Adliyeye böyle getirildi

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Eşini feci şekilde öldürmüştü... Adliyeye böyle getirildi

BOLU'da, kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldıran 4 çocuğunun annesi, eşi Saja Jamel Mansur'u (29) bıçakla boğazını keserek öldüren Irak uyruklu eski polis Haydar Fadıl H. (36), adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Beşkavaklar Mahallesi İskender Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Irak uyruklu Haydar Fadıl H., bir süredir ayrı yaşadığı eşi Saja Jamel Mansur'un evine gitti. Daha önce ülkesinde polis memurluğu yaptığı öğrenilen Haydar Fadıl H. ile Iraklı eşi arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Haydar Fadıl H., eşini göğsünden 3 kez bıçaklayıp, boğazını kesti. Saja Jamel Mansur yaşamını yitirirken, Haydar Fadıl H. Bahçelievler Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Haydar Fadıl H. adliyeye sevk edildi. Haydar Fadıl H., emniyetteki ifadesinde, "Eşimle bir süredir ayrı yaşıyorduk. Beni eve almıyordu. Sokaklarda bile kaldığım oldu. Barışma amacıyla tekrar konuşmak için yanına gittim. Irak'a dönmeyi teklif ettim. O istemedi. Bana hakaretler edince aramızda tartışma çıktı. Bir anda cinnet getirdim" dedi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARMIŞ

4 çocuk annesi Saja Jamel Mansur'un 1 hafta önce eşinin kendisini ölümle tehdit ettiğini belirterek, uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. Cinayet sırasında çiftin yaşları 2 ile 10 arasında değişen çocuklarının Irak uyruklu yakınlarının yanında oldukları öğrenildi.

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