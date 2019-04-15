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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL/ İSTANBUL (DHA)
15.04.2019 - 10:54, Son Güncelleme:

Eşini döven adamı bu hale getirdiler

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Eşini döven adamı bu hale getirdiler

İstanbul Sultangazi'de çocuklarının gözleri önünde eşini döven kişi, araya girenler tarafından bıçaklandı.

Olay, Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde meydana geldi. Selma Y. annesi Hayriye Yanar (70), çocukları Duygu Y. (15) ve Melis Y. (3) ile birlikte gezmeye çıktı. Ailesiyle birlikte Atatürk Bulvarı Caddesi üzerinde bulunan bir parka gelen Selma Y. işte olan eşi Mehmet Y. ile telefonda tartışmaya başladı. Kısa süre sonra ailesinin bulunduğu parka gelen Mehmet Y. ile eşi Selma Y. arasında telefonda başlayan tartışma parkta devam etti.

TARTIŞMA ŞİDDETE DÖNDÜ

Eşi Semra Y.'yı başka bir kadınla aldattığı iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede şiddete döndü. Mehmet Y. çocuklarının ve kaynanasının gözleri önünde eşi Semra Y.'yı dövdü. Karısının boğazını da sıkan Mehmet Y.'ye çevredekiler müdahale etti. Olayı gören Muhamet G. (17), Serhat Ç. (18), Furkan T. (19), Akın Mert Ö. (19), Emre K. (18) ve Mücahit Y. (17) adlı gençler Semra Y.'nın yardımına koştu. Eşini döven ve yerde boğazını sıkmaya devam eden Mehmet Y. tüm ısrarlara rağmen şiddetini sürdürürken, müdahale etmek isteyenlere de küfürler yağdırdı. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen gençlerden biri, Mehmet Y.'yı bacağından bıçaklayarak arkadaşları ile birlikte olay yerinden kaçtı.

İLK MÜDAHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Bacağından bıçaklanan Mehmet Y.'ya ilk müdahaleyi de yine olay yerinde bulunanlar yaptı. Mehmet Y.'nın kan kaybettiğini gören vatandaşlar, bir taraftan bez parçasıyla bıçak darbesi alan bacağı sararken, bir taraftan da nabzını kontrol etti. Vatandaşlar, Mehmet Y.'nın şoka girmemesi içinde büyük çaba harcadı.

EŞİ 'AMBULANS' DİYE BAĞIRDI

Vatandaşlar bacağından bıçaklanan Mehmet Y.'ya yardım ederken, eşi Selma Y. ise şoka girdi. 'Ambulans' diye bağıran Selma Y., ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yanına koşarak "Kocam bıçaklandı. Ne olur kurtarın onu" dedi.

Dakikalarca ağlayan 3 yaşındaki kızı Melis'i kucağına alan Semra Y., yaşadığı şoku uzun süre üzerinden atamadı. Polis ve ambulansın gelmesiyle hastaneye kaldırılan Mehmet Y., tedavi altına alındı. Mehmet Y.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eşini döven adamı bu hale getirdiler
KAÇAN 6 KİŞİ KISA SÜREDE YAKALANDI

Mehmet Y.'yı bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Muhamet G., Serhat Ç., Furkan T., Akın Mert Ö., Emre K., ve Mücahit Y., Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine bağlı Mobil Park Ekipleri tarafından Cebeci Şehir Parkı'nda yakalanarak karakola götürüldü. İfadelerinde şiddet gören Selma Y.'ya yardım etmek istediğini söyleyen 6 kişi, Mehmet Y.'yı bıçaklamadıklarını söylediler.

Eşini döven adamı bu hale getirdiler
"BEN DE TORUNLARIM DA ÇOK KORKTUK"

Güngören'de yaşayan Hayriye Yanar, kızı ve torunlarını görmek için Sultangazi'ye geldiğini belirterek, "Kızımla telefonda konuşuyorlardı. Çok sürmedi şantiyeden kızımın kocası yanımıza geldi. 'Selma, Mehmet geliyor' dedim. Gelmesiyle kızımı aldı parkın içerisine doğru çekti. Sonra kızıma küfür etmeye başladı. Kızımı alıp hemen yere fırlattı. Buradaki insanlar yardıma geldi. Kızımı kocasının elinden bir türlü kurtaramadılar. Kurtaramayınca birkaç tane çocuk geldi. Çocuklardan biri bıçakladı. Damadımın başka kadınla ilişkisi var. Bundan dolayı kavga ettiler. Ben de torunlarım da çok korktuk" dedi.

Hastanede ilk ifadesi alınan Mehmet Y., 6 kişiden şikayetçi oldu. Karakoldaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhamet G., Serhat Ç., Furkan T., Akın Mert Ö., Emre K., ve Mücahit Y., serbest bırakıldı. Öte yandan Selma Y.'nın da kendisine şiddet uygulayan kocasından şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Eşini döven adamı bu hale getirdiler

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