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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Erkan ALTUNTAŞ/DHA
01.08.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Eşini boğazından bıçaklamıştı! Sebebi dehşete düşürdü...

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Eşini boğazından bıçaklamıştı! Sebebi dehşete düşürdü...

AKSARAY'da balkondan atlayarak, ölümden kurtulan  Aysel Baydar'ı (19), işten eve dönen eşi Bahtiyar Baydar'ın (22), kapıyı geç açtığı gerekçesiyle bıçakladığı ortaya çıktı. Boğazından 2 kez bıçaklanan 2 çocuk annesinin, bıçağın sapının kırılması üzerine üçüncü darbeden kurtulup, kendisini balkondan attığı öğrenildi.

Tekstil fabrikasında gece vardiyasında çalışan Bahtiyar Baydar, dün mesai bitiminde geldiği evde 4 yıllık eşi Aysel Baydar'ı boğazından bıçakladı. Aldığı 2 bıçak darbesiyle kanlar içinde kalan Aysel Baydar, tek katlı evlerinin balkonundan atlayarak, komşularına sığındı. 2 çocuk annesi, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, koca yakalanarak, gözaltına aldı. 

Yapılan ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Aysel Baydar'ın boğazında biri 7, diğeri 8 santimetre boyunda kesik oluştuğu öğrenilirken, koca dehşetinin detayları da ortaya çıktı. Genç kadının, eşinin, üçüncü kez savurduğu bıçağın sapının çıkan arbede de kırılması üzerine balkondan atlayıp, kurtulduğu öğrenildi.

Hayati tehlikeyi atlatamayan Aysel Baydar'ın daha önce de eşinden şiddet gördüğü bu nedenle bir süre kadın sığınma evinde kaldığı bildirildi.

KAPIYI GEÇ AÇTIĞI İÇİN BIÇAKLAMIŞ 

Sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen Bahtiyar Baydar, tutuklandı. İlk ifadesinde eşini, telefonla konuşup, kapıyı geç açması nedeniyle bıçakladığını itiraf eden Bahtiyar Baydar, ''İşten çıkıp eve geldim. Kapıyı çaldım. Eşim, kapıyı geç açtı. Kapıyı açmasını beklerken, eşimin telefonda konuştuğunu duydum. Eve girince, kapıyı neden geç açtığını sordum. Aramızda tartışma çıktı'' dedi.


Eşini boğazından bıçaklamıştı Sebebi dehşete düşürdü...


Eşi boğazından bıçakladı, balkondan atlayıp yardım istedi
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