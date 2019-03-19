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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mustafa KANLI/DHA
19.03.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

Eşini boğarak öldürdü, başında ağlarken bulundu

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Eşini boğarak öldürdü, başında ağlarken bulundu

GAZİANTEP'te, sağlık sorunları nedeniyle işsiz olan Ahmet Kocaoğlan (50), 14 yıllık evli olduğu 1 çocuk annesi eşi Saadet Kocaoğlan'ı (49) elleriyle boğarak öldürdü. Polis tarafından öldürdüğü eşinin başında ağlarken bulunan Kocaoğlan, tutuklandı.

Olay, geçen Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında, Hasırcıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 14 yıllık evli olan ve 1 engelli kızları olduğu öğrenilen Ahmet Kocaoğlan ile eşi Saadet Kocaoğlan, 1 ay önce satın alarak taşındıkları evde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. İddiaya göre, Ahmet Kocaoğlan, eşini döverek hareketsiz kalıncaya kadar elleriyle boğazını sıktı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, Saadet Kocaoğlan'ın olay yerinde öldüğünü belirledi. Eşini boğarak öldürdükten sonra yatağın başında ağlarken polis tarafından gözaltına alınan Ahmet Kocaoğlan emniyete götürüldü. Saadet Kocaoğlan'ın cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kocaoğlan'ın cenazesi otopsinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi. Çiftin engelli kızlarının ise akrabalarının yanına gittiği bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Kocaoğlan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Son 24 saatte ne oldu? (19.03.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar.
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