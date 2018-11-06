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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Yusuf ÇINAR/DHA
06.11.2018 - 17:22, Son Güncelleme:

Eşini balyozla öldürdü! ’Burnuma kan kokusu geliyor’

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Eşini balyozla öldürdü! ’Burnuma kan kokusu geliyor’

ÇORUM’da 40 yıllık eşi Hanife Bicili (64) başına balyozla vurarak öldüren Ali Bicil (64), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılandığı davanın ikinci duruşmasında "Devamlı kendisi ’Burnuma kan kokusu geliyor’ diye sözler söylüyordu, kendisi günlük ’Seni öldüreceğim’ şeklinde tehditlerde bulunurdu" dedi.

Olay, geçen Nisan ayında Çöplü Mahallesi’nde meydana geldi. 4 çocukları olan Ali Bicil ve eşi Hanife Bicil arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Ardından polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ali Bicil, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Şüpheli hakında ’Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Çorum 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

2’nci kez hakim karşısına çıkan Ali Bicil, ilk duruşmadaki ifadesini tekrarlayarak, "Olay günü sabah namazına kalktım. Eşim de kalktı. Ben bahçeyi temizlemek için dışarıya çıktım eşim de dışarıda nane ekiyordu. Belirli bir süre çalıştıktan sonra ’Hanım yemeği hazırla da yiyelim’ diye söyledim bana ağıza alınmayacak hakaretler ve küfürlerde bulundu. Sonra o içeriye girdi. Ben de arkasından girdim. Yatağa yatmıştı, içeride de buna benzer küfürleri etti. Sinirlendim elime balyoz geçti, sonrasını hatırlamıyorum. Şuurumu kaybetmişim. Kendisinin psikolojik sorunları vardı. Devamlı kendisi ’Burnuma kan kokusu geliyor’ diye sözlerde bulunurdu, kendisi günlük ’Seni öldüreceğim’ şeklinde tehditlerde bulunurdu. Şikayet etmekten korkuyordum böyle bir şey yapsam beni orada linç ederdi. İlk ifademde olayın etkisiyle pişman olmadığımı söylemiştim ancak şimdi pişmanım" dedi. Mahkeme duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

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