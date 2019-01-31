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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)
31.01.2019 - 13:23, Son Güncelleme:

Eşini balyozla öldürdü! Çocukları 'karıncayı dahi incitmez' dedi ve son istekleri bu oldu

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Eşini balyozla öldürdü! Çocukları 'karıncayı dahi incitmez' dedi ve son istekleri bu oldu

ÇORUM'da eşi Hanife Bicil'i (64) başına balyozla vurarak öldürdüğü iddiasıyla ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebiyle yargılanan Ali Bicil'in (65) çocukları, karıncayı dahi incitmediğini belirttikleri babalarının, mahkemece verilecek kararla yeniden topluma kazandırılmasını istedi. Mahkeme heyeti, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla rapor alınmasını talep ederek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen Nisan ayında Çöplü Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocukları olan Ali Bicil ve eşi Hanife Bicil arasında evde tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Bicil, eşini, balyozla başına vurarak öldürdü. Şüpheli, daha sonra polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Ali Bicil, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Tutuklu sanık hakında 'eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

BABALARININ TOPLUMA KAZANDIRILMASINI İSTEDİ

Hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Ali Bicil'in yargılanmasına Çorum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

'KARINCAYI DAHİ İNCİTMEZ'

Duruşmada söz alan sanık Ali Bicil’in çocukları, babalarının cinnet getirerek cinayet işlediğini savundu. 4 kardeş, babalarının karıncayı dahi incitmediğini, bu yaşa kadar kendilerine hiç şiddet uygulamadığını söyledi.

Kardeşler, mahkemece verilecek kararla babalarının yeniden topluma kazandırılmasını istedi.

'RUH SAĞLIĞI' RAPORU ALINACAK

Avukat beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmada yer almayan sanık Ali Bicil'in akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti amacıyla Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden rapor talep edip, duruşmayı erteledi.

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