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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA)
25.11.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Eşini baltayla öldürdü, kendisini böyle savundu

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Eşini baltayla öldürdü, kendisini böyle savundu

UYUYAN dini nikahlı eşi Hasan Özbek'i baltayla öldüren Fazilet Azimi, çıktığı Sulh Ceza Hakimliği'nde “Kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Azimi ifadesinde "Ben kocamı öldürmek istememiştim. Ben öldürmesem, o öldürecekti" dedi. Zeytinburnu'nda uyuyan eşi Hasan Ö.'yü baltayla öldüren yabancı uyruklu Fazilet Azimi (28), Bakırköy 2. Sulh Ceza Hakimliği'nde ifade verdi.

ONU ÖLDÜRMEMİN DAHA DOĞRU OLDUĞUNA İNANDIM

Tercümanı aracılığıyla konuşan Azimi, emniyette verdiği ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, ifadesine şöyle başladı:

"Ben maktulü öldürmek istememiştim. Ben sadece başına balta ile vurdum ancak bunu yaparken öldürme niyetim yoktu. Zaten başına vurduktan sonra da ben yardım istedim. Ölmesini istemedim.

Ona daha önce anlaşamadığımızı, ayrılmamız gerektiğini söylemiştim. O da bunu kabul etmemişti. Beni dövüyordu. Biz 11 yıldır imam nikahlı olarak evliydik fakat son 2 yıldır ayrıyız. Bu süreçlerde beni defalarca öldürmeye çalışmıştı. Olaydan 25 gün önce beni dövdü, eğer abisi gelmeseydi beni öldürecekti.

Ben de bir gün beni kesinlikle öldüreceğini anladığım için kendisini daha öncesinde benim öldürmemin doğru olacağına inandım. O günden sonra artık aklımda onu öldürme fikri yerleşmişti"

KENDİSİNDEN KURTULMAK İSTEDİM

Olaydan 3 gün önce hasta olduğunu ve maktul Hasan Özbek'in kendisine saldırdığını iddia eden Azimi, şöyle devam etti: "Bana zorla sahip olmaya çalıştı, ben de istemedim. Üstüme geldi, onun herhangi bir silahı yoktu ama bende şiş vardı.

Sonrasında vazgeçti, bu olaydan sonra 'Bu adamla bir arada yaşamam mümkün değil' diye düşündüm. Yoksa bu adam beni öldürürdü, kendisini öldürmek istemedim. Ancak kurtulmak istedim."

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Özbek'i baltayla öldürdüğü geceyi de anlatan Azimi, ifadelerini şu şekilde sonlandırdı: “Olay günü eve akşam 20.00-21.00 gibi geldi, ben başka bir odadaydım. Yüz yüze gelmedik. Kendisinin uyuduğunu anlayınca saat 03.00 sıralarında mutfakta bulunan baltayı aldım.

Biraz önce anlattığım düşüncelerle, yani 'beni öldürmeden ben ondan kurtulayım' diye düşündüm. Ancak amacım dediğim gibi öldürmek değildi. Sadece kafasına sayısını hatırlamadığım kadar baltayla vurdum. Vurduktan sonra başının kanadığını görünce, komşuya gidip haber verdim. Yardım istedim."

KASTEN ÖLDÜRME SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Mahkeme, ifadesinin ardından Fazilet Azimi'nin avukatına söz verdi.

Avukat, savunmaya katıldığını belirterek, Azimi'nin serbest bırakılmasını aksi takdirde adli kontrol hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Soruşturma evrakını inceleyen mahkeme, “Kasten öldürme" suçundan sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Uyuyan kocasını balta ile öldürdü
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